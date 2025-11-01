Festas
O Porriño celebra o Samaín dando cabazas
Máis de 450 calacús elaborados por escolares decoraron as rúas e comercios
O Porriño viviu onte unha intensa xornada de Samaín, na que o medo e a creatividade foron protagonistas. O Concello organizou tres propostas principais: unha exposición de cabazas decoradas polo alumnado dos centros educativos do municipio, un túnel do terror na Casa Consistorial e un desfile performance dirixido por Pablo Méndez, que levou a maxia e a teatralidade ás rúas da vila.
A celebración, promovida pola Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) e pola Concellería de Educación, contou coa implicación do alumnado de Educación Primaria dos colexios do Porriño, da asociación Aceesca e de Afaga. En total, presentáronse 454 cabazas, nas que participaron 857 estudantes. As creacións, realizadas con liberdade temática e técnica, expuxéronse desde o xoves 30 de outubro nos escaparates e entradas dos comercios colaboradores, así como na Casa Consistorial e nos soportais da zona peonil.
O día grande da festa celebrouse onte, coa apertura do túnel do terror instalado no interior da Casa Consistorial. O edificio municipal transformouse completamente para a ocasión, cunha ambientación especial que incluíu iluminación, sons arrepiantes e decoracións temáticas.
O percorrido contou con dous pases diferenciados: un infantil, e outro para público adulto, de 20.15 a 22.00 horas, con maior intensidade e sustos reservados para os máis valentes.
