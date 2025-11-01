Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinema

O filme «Coco» hoxe na Ramallosa

A actividade forma parte do Samaín nigranés

D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán, como parte do Samaín, proxecta hoxe ás 18:00 horas nos Cines Municipáis do Centro Comercial A Ramallosa a película «Coco», longametraxe de Pixar gañadora do Óscar á mellor película de animación. A entrada é de balde ata completar cabida.

No filme, Miguel é un mozo co soño de converterse en lenda da música a pesar da prohibición da súa familia. A paixón de Miguel levarao a entrar na «Terra dos Mortos», onde coñecerá o seu verdadeiro legado familiar.

TEMAS

Tracking Pixel Contents