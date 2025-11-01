Cinema
O filme «Coco» hoxe na Ramallosa
A actividade forma parte do Samaín nigranés
[Nigrán]
O Concello de Nigrán, como parte do Samaín, proxecta hoxe ás 18:00 horas nos Cines Municipáis do Centro Comercial A Ramallosa a película «Coco», longametraxe de Pixar gañadora do Óscar á mellor película de animación. A entrada é de balde ata completar cabida.
No filme, Miguel é un mozo co soño de converterse en lenda da música a pesar da prohibición da súa familia. A paixón de Miguel levarao a entrar na «Terra dos Mortos», onde coñecerá o seu verdadeiro legado familiar.
