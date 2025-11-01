Cogumelos
Mos celebra as súas XXI Xornadas Forestais e Micolóxicas
Reuniron divulgación científica, rutas pola natureza, actividades educativas e unha ampla oferta gastronómica local
O Concello de Mos celebrou a XXI edición das Xornadas Forestais e Micolóxicas. As actividades desenvolvéronse no Pazo de Mos e noutros espazos do municipio, combinando divulgación, natureza e gastronomía.
A iniciativa, organizada polo Concello de Mos e a Comunidade de Montes de Mos, contou coa colaboración da Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia, a Fundación Pazo de Mos e a rede hostaleira BaresMos.
Ofreceronse conferencias sobre solos, xestión forestal, micorremediación e biodiversidade, nas que interviñeron expertas e expertos como Nerea Cazás, Beatriz Zugazagoitia, Hugo Fernández Ricón e Jaime Blanco Dios, presidente da Asociación Micolóxica Brincabois.
O micogastrónomo José Luis Tomé Ortega dirixiu a sesión Cociñando cogomelos, centrada na aplicación culinaria das setas. Tamén se levou a cabo unha saída didáctica para a recollida e identificación de cogomelos, que contou cunha ampla participación previa inscrición.
O día grande das xornadas comezou ás 9.30 horas coa andaina AndaMos polo Monte Salgueirón e continuou cunha gran degustación de cogomelos e o VII Micomercado, no que colaboraron bares e restaurantes do municipio. Ademais, o público puido gozar dunha mostra micolóxica, concertos dos grupos «Os Silandeiros» e «Os Sergios», animación infantil cos Bolechas, o espectáculo teatral «As palabras perdidas» da compañía Urdime e unha nova saída para identificar herbas medicinais.
A hostalaría local sumouse de novo con propostas gastronómicas de outono elaboradas con setas e cun prezo único de 6 euros por prato. Entre elas destacaron a tortilla de setas con xamón serrano do Bar Restaurante Curuxeira; as empanadillas e croquetas de setas e castañas da Adega da Tía Carmen; os tacos galegos e croquetas da Tapería Baxiña; a tapa «Otoniel» de Edam; a cazola mar e terra do Café Bar Encontros; ou o arroz de verduras e setas e o brownie de cabaza da Quinta da Rivas.
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, salientou que estas xornadas foron «un exemplo de como o territorio pode unir coñecemento, tradición e innovación a través da natureza e da gastronomía», e destacou o papel da hostalaría local «que fai de Mos un destino de outono cheo de sabor e identidade».
Paralelamente, o Concello desenvolveu o programa educativo Mico Escola, en colaboración con MycoGalicia, que alcanzou a súa segunda edición. A actividade realizouse no IES de Mos e no CEIP Mestre Martínez Alonso, con preto de 120 estudantes participantes. O alumnado do IES participou en saídas polo monte anexo ao centro, mentres que o do CEIP realizou unha sesión na aula sobre o mundo dos fungos e o seu valor ambiental.
