Marta Larralde conquista a Festa do Codillo máis pasada por auga
A actriz viguesa foi a pregoeira dunha edición na que se repartiron 2.000 racións e que celebrou o cinema e a tradición
A choiva non foi quen de deter as ganas de festa en Mos. O municipio pechou outubro cunha das súas citas máis queridas: a XXV Festa do Codillo, unha celebración que, pese ao tempo adverso, volveu encherse de veciñanza, visitantes, música e sabor. O ambiente festivo e a emoción compartida fixeron esquecer os paraugas e reafirmaron o espírito que caracteriza esta xornada.
Sabor a rondalla
O recinto festivo acolleu a centos de persoas que non quixeron perder a oportunidade de degustar o prato estrela da festa. Segundo a organización, despacháronse arredor de 2.000 racións de codillo, un dato que confirma a vitalidade dunha cita que combina gastronomía, tradición e cultura popular.
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacou o significado especial desta edición, que cualificou como «un codillo con sabor a rondallas». A expresión non foi casual: a rexedora quixo así render homenaxe á película Rondallas, dirixida por Daniel Sánchez Arévalo e recentemente presentada no Festival Internacional de Cine de San Sebastián. O filme, rodado parcialmente en Mos, inspírase nunha das tradicións máis emblemáticas da localidade: as agrupacións musicais coñecidas como rondallas.
«Sentimos un enorme orgullo por ser fonte de inspiración desta película que pon en valor unha das nosas tradicións máis queridas e auténticas», subliñou Arévalo durante o seu discurso.
Pregón
O momento máis emotivo da xornada chegou coa lectura do pregón a cargo da actriz viguesa Marta Larralde, protagonista de Rondallas. Cunha intervención chea de emoción, agarimo e lembranzas, a intérprete compartiu co público diversas anécdotas vividas durante a rodaxe na contorna mosense. Larralde confesou sentirse especialmente vinculada á xente do lugar e amosou o cariño que conserva pola experiencia, tanto no plano profesional como no persoal.
A actriz foi recibida cunha forte ovación por parte dos asistentes, que agradeceron a súa sinxeleza e proximidade. O público rompeu en aplausos cando, nun xesto espontáneo e moi aplaudido, Larralde se uniu ao grupo Airiños do Castelo para tocar o bombo, demostrando que o seu entusiasmo ía máis aló das palabras. A alcaldesa destacou máis tarde «a conexión especial entre Marta e o pobo de Mos, e o entusiasmo co que viviu cada momento da festa».
O pregón da artista convertiuse así nun dos recordos inesquecibles desta edición.
Balance
A pesar da chuvia persistente, a xornada desenvolveuse nun ambiente de festa continua. Ademais da degustación gastronómica, o público puido gozar dun mercado de artesanía, no que se deron cita numerosos postos de produtos locais e traballos manuais. As actuacións musicais foron outro dos piares da programación, enchendo o espazo de sons tradicionais e contaxiosa alegría.
Os asistentes destacaron o bo ambiente e a organización dun evento que, edición tras edición, segue a ser un referente na comarca. A pesar da choiva, o balance da xornada foi claramente positivo. As imaxes de familias enteiras degustando o codillo baixo carpas, músicos interpretando pezas tradicionais e veciños compartindo risas resumiron o espírito dunha festa que se mantén firme fronte ás inclemencias meteorolóxicas.
