Terror
Domingo de Samaín en Redondela
Redondela vivirá mañá un Samaín de medo, unha das citas máis esperadas do outono, cunha programación pensada para todos os públicos que combina tradición, misterio e moita creatividade. Aínda que inicialmente estaba previsto para´este venres, día no que se celebraron algunhas das actividades, o Concello decidiu adiar as actividades en exterior a mañá, domingo 2 de novembro, co fin de garantir o mellor desenvolvemento da festa ante a previsión meteorolóxica.
A alcaldesa, Digna Rivas, e a concelleira de Cultura, Rita Pérez, presentaron o programa destacando que «o Samaín en Redondela é unha xornada de festa pensada para todas as idades, con propostas que combinan a tradición galega e a maxia do teatro de rúa». Ambas salientaron que todas as actividades son de balde e repartiranse por diferentes espazos do municipio: o Multiúsos da Xunqueira, o Multiúsos de Chapela, o paseo do Pexegueiro e as rúas do centro da vila.
Obradoiros
Os primeiros en gozar do Samaín foron os nenos e nenas de Redondela e Chapela, que participaron nos obradoiros «Fai a túa cabaza» e «Maquillaxe e tatuaxes de terror», que se celebraron o 31 de outubro, entre as 17:00 e as 20:00 horas nos Multiusos da Xunqueira e do Piñeiral.
Nestes talleres, os máis pequenos deixaron voar a súa imaxinación, creando as súas propias cabazas decoradas ou transformándose en criaturas aterradoras coa axuda de profesionais da maquillaxe artística.
Túnel do Terror
Mañá, domingo 2 de novembro, o paseo do río Pexegueiro converterase nun auténtico escenario de pesadelos co Túnel do Terror, que abrirá as súas portas de 18:30 a 21:30 horas. Entre personaxes saídos das sombras, os visitantes poderán mergullarse nun percorrido cheo de sustos, enigmas e sorpresas.
Desde a organización advirten que se trata dunha actividade intensa, recomendada para público a partir dos 12 anos ou menores acompañados dun adulto. Recoméndase acudir cunha lanterna para intensificar a experiencia.
Pasarrúas «Errantes»
Tamén mañá, a partir das 19:30 horas, as rúas do centro da vila converteranse nun escenario máxico e inquietante co pasarrúas «Errantes», da compañía Troula Animación.
A espectacular comitiva partirá da Praza de Ribadavia e percorrerá o centro histórico entre luces, fume e percusión. Orcos, trolls e criaturas das profundidades acompañarán ao misterioso «Orlok», transportado nunha gaiola xigante. O público poderá vivir un desfile cheo de ritmo e efectos visuais, onde o teatro, o lume e a música se combinan para crear unha atmosfera única.
Queimada
A xornada culminará cun dos momentos máis simbólicos do Samaín: o rito ancestral da queimada «Belenus», que terá lugar ás 20:30 horas na Praza do Concello.
Entre fachos, lume e música, bruxas e meigas invocarán aos espíritos para afastar os males e celebrar o poder purificador do lume. O espectáculo mesturará teatro, danza e tradición, ofrecendo ao público unha experiencia visual e emocional chea de paixón e simbolismo.
