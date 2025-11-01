Baiona acollerá o próximo sábado o XII Trail Serra da Groba
deporte
y A proba xuntará centos de participantes en tres modalidades diferentes
Baiona converterase o vindeiro 8 de novembro no epicentro do deporte ao aire libre coa celebración do XII Trail Serra da Groba, unha cita xa tradicional que combina actividade física e natureza.
O evento está organizado polo Concello de Baiona e o Club Atletismo Baiona, entidades que volven unir forzas para ofrecer unha xornada que promete espectáculo, participación e respecto polo medio natural.
O Trail Serra da Groba, que chega á súa décimo segunda edición, alén de ser unha proba deportiva, ofrece ás persoas participantes un convite a descubrir o patrimonio natural de Baiona, un territorio marcado pola beleza do seu monte e pola singularidade dun entorno que sorprende a cada paso. Os participantes terán ocasión de percorrer sendas que amosan o mellor do litoral e do interior do municipio, entre vistas panorámicas, cambios de paisaxe e a presenza da fauna autóctona que habita nestas montañas.
Tres modalidades
A proba, que ano tras ano gaña seguidores, ofrecerá nesta edición tres modalidades pensadas para todos os niveis: o Trail Serra da Groba, de 28 quilómetros, o Trailiño, cun percorrido de 17 quilómetros, e a Andaina, de 10 quilómetros, dirixida a quen prefira gozar do entorno a un ritmo máis pausado.
Deste xeito, o evento permite que tanto corredores experimentados coma amadores e camiñantes poidan formar parte dunha mesma experiencia compartida.
Un dos sinais de identidade desta competición é a renovación anual dos percorridos. Cada edición presenta rutas distintas, deseñadas para manter a expectación entre os participantes e dar a coñecer novos recunchos do monte da Groba e da súa contorna natural. A organización subliña que este cambio constante busca sorprender e poñer en valor a riqueza paisaxística de Baiona, ao tempo que contribúe á preservación e ao respecto polo medio.
A falta dunha semana para o evento, o Trail Serra da Groba 2025 xa conta con máis de 400 inscricións, unha cifra que anticipa unha participación récord.
Este dato confirma a boa saúde dunha proba que, co paso dos anos, consolidouse como unha das máis atractivas do circuíto galego de carreiras de montaña. A súa combinación de esixencia técnica, beleza natural e ambiente participativo converteuna nunha cita indispensable para moitos deportistas.
Colaboración especial
Nesta ocasión, o evento contará coa colaboración especial de Bernardo Montaña, xornalista, veciño de Baiona e membro do Club Atletismo Baiona. Montaña deixará por un día as zapatillas para coller o micrófono e comentar en directo o desenvolvemento da carreira desde o seu inicio, ofrecendo aos asistentes unha narración próxima e chea de emoción.
A organización do evento destaca o valor social e turístico desta cita, que non só promove o deporte e os hábitos saudables, senón que tamén contribúe á dinamización económica e á proxección exterior de Baiona. O Trail Serra da Groba serve, ademais, como escaparate do potencial natural e paisaxístico do municipio, converténdose nunha plataforma para reivindicar o seu patrimonio ambiental.
Ao longo das súas doce edicións, o evento foi gañando prestixio e identidade propia. A combinación de mar e montaña, xunto co ambiente familiar que se respira na proba, fixo do Trail Serra da Groba unha experiencia que vai máis alá da competición.
Escenario privilexiado
O monte da Groba, escenario central da proba, é un espazo de grande valor natural e cultural. Dende as súas ladeiras pódense contemplar amplas vistas sobre o Atlántico, as Illas Cíes e a ría de Vigo. Ademais, é un territorio cheo de historia, con mámoas, petróglifos e camiños que foron testemuña do paso do tempo. Correr ou camiñar por estas sendas supón unha experiencia que combina esforzo físico e conexión coa natureza.
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- «A longo prazo, márcome o obxectivo moi ambicioso de estar en Los Ángeles»
- «Destino, unha peregrinación de Manuel Valcárcel» para en Tui
- CPA Condado revalida o título de Campión da Copa do Mundo
- O Porriño celebrará mañá a súa XXXII Festa dos Callos
- O GDR Terra e Auga informa das axudas Leader
- O outono tudense conta cunha programación de primeira liña
- A Cañiza recibiu ao Granfondo con xamón