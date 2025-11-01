Sociedade
Ana Vicente representa a Tomiño no V Foro da Muller Rural Galega
A praceira compartiu a súa historia de vida xunto a outras 14 mulleres
A praceira Ana Vicente, rostro coñecido do Mercado de Tomiño, foi a representante do municipio no V Foro da Muller Rural Galega, un encontro no que quince mulleres deron voz ás súas experiencias vitais para visibilizar a realidade e a contribución feminina ao progreso do rural galego. A cita celebrouse coincidindo co Día Internacional da Muller Rural e converteuse, un ano máis, nun espazo de recoñecemento e posta en valor do traballo das mulleres que sosteñen a vida e a economía dos territorios do interior e do sur de Galicia.
A historia de Ana Vicente é a dun exemplo de superación, esforzo e compromiso co territorio. Comezou a traballar con só 15 anos nunha carnicería, nun tempo no que Tomiño aínda non contaba con instituto. Co paso dos anos, a súa dedicación e constancia convertérona nun símbolo do comercio local e nunha referencia no Mercado de Tomiño, onde rexenta a coñecida Carnicería de Ana.
Co seu lema «A calidade na túa mesa», Ana fixo da profesionalidade e da excelencia a súa marca persoal. A súa aposta pola calidade, a proximidade e a atención ao cliente contribuíron a transformar o mercado nun espazo de referencia para o consumo responsable e o produto de quilómetro cero. Ese labor constante levouna a ser recoñecida como Praceira do Ano durante tres anos consecutivos, un galardón que reflicte o respecto e o aprecio da veciñanza pola súa traxectoria.
Durante o foro, Ana compartiu a súa experiencia perante un público entregado, relatando unha vida dedicada ao traballo, á aprendizaxe continua e á innovación no comercio tradicional. O seu testemuño serviu para poñer en valor o papel das mulleres que, desde postos aparentemente pequenos, fan unha gran achega á economía local e á cohesión social do rural.
A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, presente no acto, destacou a importancia de figuras como Ana para entender o verdadeiro espírito do rural galego. «Ana representa o espírito das mulleres do noso rural: traballadoras incansables, valentes, con iniciativa e cun enorme sentido de comunidade. Mulleres que, coa súa entrega diaria, manteñen vivos os valores que nos definen como pobo», afirmou a rexedora.
González, que tamén é presidenta de Galicia Suroeste EuRural, subliñou no seu discurso que o foro, xa na súa quinta edición, se consolida como un espazo de encontro, visibilización e recoñecemento institucional ás mulleres que manteñen viva a identidade e a economía do territorio. «É unha mostra da forza colectiva desas mulleres que día a día sosteñen o noso territorio co seu traballo, moitas veces silenciado pero imprescindible para construír un rural con futuro», sinalou.
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- «A longo prazo, márcome o obxectivo moi ambicioso de estar en Los Ángeles»
- «Destino, unha peregrinación de Manuel Valcárcel» para en Tui
- CPA Condado revalida o título de Campión da Copa do Mundo
- O Porriño celebrará mañá a súa XXXII Festa dos Callos
- O GDR Terra e Auga informa das axudas Leader
- O outono tudense conta cunha programación de primeira liña
- A Cañiza recibiu ao Granfondo con xamón