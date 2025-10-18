Palestras
O Pazo de Mos convértese nun espazo de apoio ao dó
A asociación Bolboretas no Ceo organizou unha xornada de concienciación para visibilizar o dó neonatal e ofrecer acompañamento
O Pazo de Mos acolleu esta semana unha xornada de Concienciación sobre o Dó e a Morte Xestacional, Perinatal e Neonatal, un encontro marcado pola lembranza e o apoio.
A iniciativa, organizada pola asociación Bolboretas no Ceo co respaldo do Concello de Mos e da Fundación Pazo de Mos, desenvolveuse baixo o lema «Somos unha de cada catro», coa vontade de dar voz e visibilidade ás familias que perderon un fillo ou filla durante o embarazo ou nos primeiros días de vida.
O evento tivo como obxectivo romper o silencio arredor dunha realidade que aínda continúa a ser tabú en moitos ámbitos, promovendo o acompañamento emocional e a comprensión social ante unha dor tan profunda.
Na súa intervención, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, salientou «a importancia de tender pontes de empatía e acompañar as persoas que atravesan este tipo de perdas», ao tempo que agradeceu o traballo de Bolboretas no Ceo e recoñeceu «a fortaleza e xenerosidade das familias que comparten a súa experiencia para axudar a outras a non sentirse soas».
A xornada contou coa participación da matrona María Domínguez Caramés, do Hospital Álvaro Cunqueiro, quen achegou ferramentas para mellorar o acompañamento emocional das familias afectadas. Tamén se deron a coñecer testemuños de nais e pais, que compartiron as súas vivencias .
Un dos momentos máis significativos foi o obradoiro da lembranza, no que as persoas asistentes elaboraron laciños solidarios e pulseiras conmemorativas.
