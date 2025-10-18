O GDR Terra e Auga informa das axudas Leader
desenvolvemento rural
O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terra e Auga iniciou un proceso de difusión e información dirixido ao conxunto do tecido socioeconómico das comarcas da Paradanta, O Condado e o concello de Salceda de Caselas.
O obxectivo é dar a coñecer os detalles da futura convocatoria de axudas Leader, prevista para o inicio do ano 2026, e animar a empresas, entidades e emprendedores a presentar proxectos que contribúan ao desenvolvemento económico e social do territorio.
Leader
A Intervención Leader é unha iniciativa con máis de tres décadas de traxectoria en Galicia, orientada a apoiar proxectos que impulsen a actividade económica, a creación de emprego e a dinamización sociocultural no medio rural. Os seus fondos chegan ao territorio a través dos distintos grupos de desenvolvemento rural repartidos por toda a comunidade, entre eles o GDR Terra e Auga, responsable de xestionar estas axudas na súa área de influencia.
No marco do Programa Estratéxico da Política Agraria Común (PEPAC 2023–2027), este grupo publicou a súa primeira convocatoria de axudas este ano, na que recibiu un total de 44 proxectos solicitantes. A boa acollida desta primeira fase levou ao GDR a preparar unha nova convocatoria para o ano 2026, que poñerá a disposición do territorio arredor de 1 millón de euros destinados a financiar proxectos produtivos, non produtivos e iniciativas de emprendemento autónomo.
Xornadas
Co fin de preparar ao sector e facilitar a participación nas novas axudas, o GDR puxo en marcha un ciclo de xornadas informativas por toda a súa área de actuación. As primeiras sesións, celebradas nos concellos de A Cañiza e Ponteareas, desenvolvéronse con éxito e contaron cunha importante participación. A seguinte cita será en Salceda de Caselas o luns 3 de novembro ás 9:30 horas, e está previsto que ata finais de ano se celebren novas sesións noutros concellos.
As axudas Leader teñen un carácter transversal, o que permite que se beneficien delas proxectos de diferentes sectores, sempre que se axusten ás Bases Reguladoras e á Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR.
Proxectos subvencionables
En concreto, existen tres tipoloxías principais de proxectos subvencionables.
A primeira son os proxectos produtivos, promovidos por persoas físicas ou xurídicas, que xeran actividade económica e emprego. Estes proxectos poden acadar unha axuda de ata o 50% do investimento, cun límite máximo de 35.000 euros.
A segunda modalidade corresponde aos proxectos non produtivos, impulsados por entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro, como asociacións culturais, deportivas ou sociais. Neste caso, a subvención pode chegar ata o 90% do investimento, tamén cun máximo de 35.000 euros por proxecto.
Como novidade neste novo período do programa Leader, introdúcese unha terceira modalidade: o Bono Activa Rural. Trátase dunha liña de apoio dirixida especificamente a persoas físicas que desexen emprender por conta propia como autónomos, ofrecendo unha axuda directa de 18.000 euros para o inicio da actividade.
O GDR Terra e Auga destaca que estas axudas supoñen unha oportunidade para reforzar o tecido empresarial, social e cultural do territorio, fomentando a innovación, a diversificación económica e a mellora da calidade de vida nas zonas rurais.
Desde a entidade fan un chamamento á participación de todos os axentes locais, animando a presentar propostas que contribúan ao desenvolvemento sustentable das comarcas da Paradanta e O Condado e do concello de Salceda de Caselas.
As vindeiras xornadas informativas serán anunciadas a través dos perfis oficiais do GDR Terra e Auga nas redes sociais e dos propios concellos, co obxectivo de chegar ao maior número posible de persoas interesadas.
Información
Para quen precise máis información ou asesoramento personalizado, o GDR dispón dunha oficina na Rúa Progreso, 21, 3º andar, no Concello da Cañiza, onde se ofrece atención sen custe nin compromiso. As citas poden concertarse chamando ao teléfono 986 663 329 ou enviando un correo electrónico a gdr@gdrterraeauga.gal
Con estas accións, o GDR Terra e Auga reforza o seu papel como entidade dinamizadora do medio rural, comprometida co impulso da economía local, o emprendemento e a cohesión social do territorio, mantendo o espírito do programa Leader que, tras máis de trinta anos de historia, continúa sendo un instrumento clave para o desenvolvemento rural en Galicia.
