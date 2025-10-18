O Fegateatro de Nigrán continúa este domingo con Novo Amencer
[Nigrán]
Nigrán continúa este domingo, 19 de outubro, coa programación do ciclo Fegateatro con Novo Amencer, do grupo lucense Achádego Teatro. A función será ás 19:00 horas no Auditorio Municipal, con entrada de balde ata completar cabida.
A obra é unha comedia que reflexiona sobre as falsas crenzas, os líderes de barro e a inocencia, así como sobre aqueles que se aproveitan dela. Trátase dunha crítica distópica ambientada nunha comunidade peculiar.
O ciclo Fegateatro pecharase o sábado 25 de outubro coa representación de María Castaña, a cargo do grupo Avelaíña Teatro, de Mourente. Este programa forma parte do quinto convenio asinado polo Concello de Nigrán coa Federación Galega de Teatro Amador.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Salceda pon en marcha un club de lectura municipal
- Fin de curso para o obradoiro de emprego
- O IX Trail de Arcos percorrerá paisaxes espectaculares
- Arbo prepara a súa primeira velada de boxeo
- «Salceda en forma» continúa vivindo os beneficios do deporte
- A Franqueira abre paso ao outono
- Tui rende homenaxe a Castelao
- Os Venres Rebuldeiros regresan ao Rosal