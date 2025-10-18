Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Fegateatro de Nigrán continúa este domingo con Novo Amencer

Novo Amencer, de Achádego Teatro. | // D.P.

D. P.

[Nigrán]

Nigrán continúa este domingo, 19 de outubro, coa programación do ciclo Fegateatro con Novo Amencer, do grupo lucense Achádego Teatro. A función será ás 19:00 horas no Auditorio Municipal, con entrada de balde ata completar cabida.

A obra é unha comedia que reflexiona sobre as falsas crenzas, os líderes de barro e a inocencia, así como sobre aqueles que se aproveitan dela. Trátase dunha crítica distópica ambientada nunha comunidade peculiar.

O ciclo Fegateatro pecharase o sábado 25 de outubro coa representación de María Castaña, a cargo do grupo Avelaíña Teatro, de Mourente. Este programa forma parte do quinto convenio asinado polo Concello de Nigrán coa Federación Galega de Teatro Amador.

