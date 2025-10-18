Patinaxe artística
O Club de Patinaxe Covelo brilla no IX Trofeo Cruceiro
O Trofeo reuniu a patinadoras e patinadores de distintos niveis nunha xornada marcada polo talento
O pasado sábado, o Pavillón Municipal de Covelo converteuse no escenario do IX Trofeo Cruceiro de Covelo, unha destacada cita deportiva. O evento reuniu a deportistas de diferentes categorías e niveis, desde benxamín ata nacional, nunha intensa xornada chea de talento, esforzo e espírito deportivo.
O Club de Patinaxe Covelo destacou con resultados excepcionais, froito do traballo constante das súas deportistas e do compromiso do equipo técnico. Entre as actuacións máis salientables, Aroa Carrera acadou a primeira posición en Nivel VI, María Rodríguez fixo o propio en Nivel VIII, Naia Lugo proclamouse gañadora na categoría Benxamín e Noa Martínez logrou tamén o primeiro posto na categoría Infantil.
O bo nivel do club completouse cos segundos postos de Nayra López en Nivel IV, Manuela Vázquez en Nivel V e Aldara Lugo en Nivel VII, demostrando o alto rendemento das participantes locais e o coidado labor de formación que se desenvolve ao longo do ano.
O alcalde de Covelo, Juan Pablo Castillo, felicitou publicamente a todas as patinadoras, ao equipo técnico e ás familias polo seu esforzo e dedicación. O rexedor destacou, ademais, os valores de superación, disciplina e compañeirismo que transmiten dentro e fóra da pista, e agradeceu o compromiso das persoas que fan posible este evento deportivo.
