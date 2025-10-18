Historia
Nigrán abre o Mes da Memoria Histórica coa «Volta dos 9»
O alcalde anunciou unha iniciativa para sinalar as casas dos veciños asasinados en 1936
O Concello de Nigrán abriu o «Mes da Memoria Histórica» coa tradicional homenaxe á «Volta dos 9» e a todas as vítimas da represión franquista. Durante o acto, celebrado no Xardín da Memoria de Panxón, o alcalde Juan González anunciou unha iniciativa municipal que busca lembrar a cada nigranés asasinado polas forzas represoras en 1936.
O proxecto consistirá na instalación de lousas de granito diante de cada vivenda das vítimas, gravadas co seu nome, apelidos, idade e data do asasinato. Segundo explicou o rexedor, xa se identificaron quince veciños de Nigrán mortos entre setembro e decembro de 1936, e as primeiras cinco lousas colocaranse este mes de outubro. Entre elas figuran os catro nigraneses da «Volta dos 9» executados en Baiona o 15 de outubro de 1936 —Manuel Aballe Domínguez, Generoso Valverde Iglesias, Modesto Fernández Rodríguez e Manuel Barbosa Durán—, así como o republicano Florencio Trigo Cabral, falecido en Vigo o 3 de outubro dese ano.
«Estas persoas morreron por defender os valores da República, e como administración temos a obriga de resarcir a súa memoria», afirmou González, quen destacou que a lembranza da Guerra Civil é «o mellor antídoto para que non se repita».
A programación do «Mes da Memoria» inclúe tamén actividades dedicadas á figura de Sebastián Pena López (1885-1971), mestre republicano en Parada e Vilariño, comprometido coa vida social e cultural da comarca. O Concello pretende así reivindicar o seu legado e desmentir a falsa vinculación co represor coñecido como cabo Pena.
- Salceda pon en marcha un club de lectura municipal
- Fin de curso para o obradoiro de emprego
- O IX Trail de Arcos percorrerá paisaxes espectaculares
- Arbo prepara a súa primeira velada de boxeo
- «Salceda en forma» continúa vivindo os beneficios do deporte
- A Franqueira abre paso ao outono
- Tui rende homenaxe a Castelao
- Os Venres Rebuldeiros regresan ao Rosal