Saúde
Éxito rotundo da primeira Xornada de Enfermaría no Rural
O encontro reuniu profesionais, estudantes e autoridades para analizar o papel esencial da enfermaría nos contornos rurais
O auditorio de Covelo converteuse no epicentro do debate sobre o futuro da atención sanitaria nas zonas rurais coa celebración da primeira Xornada de Enfermaría no Rural, un evento que contou cunha ampla participación e foi cualificado de «gran éxito» pola organización. A iniciativa foi promovida polo Colexio Oficial de Enfermaría de Pontevedra (Coepo) en colaboración cos Concellos de Covelo e Mondariz, e logrou reunir veciñanza, profesionais do ámbito sanitario, autoridades e unha numerosa representación de alumnado do centro Cepovisa.
O obxectivo principal da xornada foi poñer en valor o papel fundamental da enfermaría nos contornos rurais, así como reflexionar sobre os desafíos e necesidades que afrontan os profesionais que desenvolven o seu labor fóra das cidades. A sesión da tarde centrouse nunha mesa redonda moderada por Concepción Sánchez Fraiz, vicepresidenta do COEPO, e contou coa participación de tres enfermeiras que representan a realidade cotiá da profesión no medio rural: Andrea García López, do Centro de Saúde de Covelo; María Beatriz Gómez Alonso, de Mondariz-Balneario; e Paula Sánchez Sestelo, do Centro de Saúde de Crecente.
Durante o debate, as profesionais compartiron as súas experiencias e visións persoais sobre o traballo diario no rural, coincidindo na necesidade dunha mellor planificación de recursos humanos, dun maior recoñecemento institucional, e de incentivos e substitucións axeitadas que favorezan a estabilidade do persoal. Ademais, reclamaron unha dotación tecnolóxica adecuada que garanta unha atención en igualdade de condicións coa que se presta en áreas urbanas.
As participantes tamén aproveitaron o espazo para animar aos futuros profesionais da enfermaría a considerar o rural como ámbito laboral de referencia, lembrando que «a enfermaría rural non só cura: educa e sostén comunidades enteiras».
O acto contou coa presenza de autoridades, como Natalia Botana Rey, directora territorial de Sanidade en Pontevedra; Carmen Soto Dávila, subdirectora de enfermaría da Área Sanitaria de Vigo; Juan Pablo Castillo Amigo, alcalde de Covelo e deputado de Asistencia Intermunicipal da Deputación de Pontevedra; Pablo Barcia Bello, alcalde de Mondariz; Ana Durán, tenente de alcalde de As Neves; Cristina Serra, directora de enfermaría do Hospital Ribera Povisa; e o director da Escola Universitaria de Enfermaría Ribera Povisa.
Como broche final, o evento incluíu un simulacro de accidente organizado pola Agrupación de Protección Civil Oitavén-Tea, seguido dun aperitivo de convivencia entre todos os asistentes.
