Caza
As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
Cazadoras galegas e portuguesas participaron nun encontro nos tecores da Graña e San Salvador de Prado
Os montes de Covelo acolleron unha xornada de caza singular, protagonizada por mulleres cazadoras procedentes de diferentes puntos de Galicia e do norte de Portugal. A actividade desenvolveuse nos tecores da Graña e de San Salvador de Prado, coa colaboración dos seus presidentes e cazadores locais, nun ambiente de convivencia.
As participantes chegaron desde lugares como A Coruña, Vilalba, O Saviñao, Nigrán, Pontevedra, Sada, Paredes de Coura, Salceda de Caselas, Zamora, Porto do Son ou Gondomar, entre outros. Todas elas compartiron unha experiencia que puxo de manifesto o crecente protagonismo das mulleres no mundo da caza.
Despois do xantar de confraternidade, o Concello de Covelo, representado pola tenente de alcalde, Lourdes Enes, fixo entrega duns agasallos ás cazadoras no marco da campaña municipal contra a violencia de xénero. O acto serviu para poñer en valor o papel activo e exemplar das mulleres en todos os ámbitos da sociedade, tamén no rural.
O Concello expresou o seu agradecemento pola colaboración dos tecores da Graña e San Salvador de Prado, así como pola participación de todas as mulleres cazadoras.
