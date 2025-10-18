Música
Aberto o prazo para o Certame de Corais Vila de Arbo
Celebrarase o 22 de marzo de 2026 no Auditorio Segundo Gil, con maior dotación de premios e unha peza composta por Xavier Comesaña
O Certame de Corais Vila de Arbo xa prepara a súa próxima edición, que terá lugar o 22 de marzo de 2026 no Auditorio Segundo Gil Davila de Arbo.
A iniciativa, organizada polo Concello de Arbo en colaboración coa Coral Polifónica de Arbo e a Federación Coral Galega (FECOGA), continúa fortalecéndose como unha plataforma para o fomento, promoción e apoio da cultura musical coral en Galicia.
Este certame, que se vén celebrando con gran éxito en anteriores edicións, ten como obxectivo principal incentivar a modalidade polifónica, recoñecida pola súa riqueza harmónica e pola capacidade de unir múltiples voces nun conxunto expresivo e equilibrado. Ademais, procura promover a cultura musical dentro da comunidade, crear un espazo de participación para coros de diferentes rexións, e fortalecer os lazos musicais entre participantes e público arredor dun fenómeno tan fermoso coma o do canto.
Aumento da dotación
A organización anunciou que nesta nova edición se reforzan as bases dos premios, cun incremento de 500 euros na contía total destinada aos galardóns.
O primeiro premio, patrocinado por Segundo Gil Davila, ascenderá a 900 euros; o segundo premio terá unha dotación de 400 euros, e o terceiro, de 300 euros.
Ademais, a Federación Coral Galega (FECOGA) concederá 500 euros adicionais á mellor interpretación da obra obrigada «Arco da Vella», do compositor Xavier Comesaña, como estímulo e recoñecemento á excelencia interpretativa desta peza dentro do concurso.
A organización tamén prevé axudas económicas de 200 euros para aqueles coros que participen no certame sen resultar premiados, como mostra de agradecemento pola súa implicación e esforzo. Así mesmo, todas as agrupacións recibirán un agasallo conmemorativo do evento.
Inscrición
O Certame de Corais Vila de Arbo mantén o seu espírito de promover a participación de agrupacións non profesionais, non pertencentes a escolas ou conservatorios oficiais de música, e sen acompañamento instrumental alén da capela.
Poderán inscribirse coros procedentes da Comunidade Autónoma de Galicia, así como aqueles rexistrados en FECOGA, sempre que cumpran cos requisitos establecidos nas bases oficiais.
O prazo de inscrición será dun mes dende a publicación oficial das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e o límite de presentación de solicitudes fixouse para o 10 de novembro de 2025 ás 15:00 horas.
A tramitación deberá realizarse a través da sede electrónica do Concello de Arbo, acompañando a documentación esixida pola organización.
Toda a documentación deberá ser remitida de forma electrónica no prazo establecido, seguindo as instrucións indicadas nas bases oficiais publicadas polo Concello.
O alcalde de Arbo, Horacio Gil, destacou a importancia deste evento no panorama musical galego. O rexedor subliñou que «o Certame de Corais Vila de Arbo continúa sendo un punto de encontro imprescindible para os amantes da música coral en Galicia, promovendo o talento e a paixón pola música entre as agrupacións participantes e a comunidade en xeral».
Gil tamén puxo en valor o compromiso da organización por ofrecer un evento de alto nivel, que «reforce os lazos culturais e musicais na rexión» e contribúa á difusión da tradición coral galega como parte fundamental da identidade cultural do país.
A participación neste evento supón, segundo a organización, unha oportunidade única para expandir a presenza das agrupacións corais, intercambiar experiencias e contribuír ao enriquecemento cultural da comunidade.
Información
As agrupacións interesadas en participar ou obter máis información poderán consultar as bases oficiais e anexos dispoñibles na sede electrónica do Concello de Arbo.
Tamén se ofrece asesoramento a través das canles de contacto habituais, como o enderezo electrónico oficinas.concellodearbo@gmail.com ou o teléfono 986 665 000.
