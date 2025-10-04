Formación
A veciñanza de Covelo achégase ao románico
A profesora e arqueóloga Elisa Pereira guiou a visita no marco do programa «Mareas de coñecemento»
Covelo acolleu unha nova actividade do programa «Mareas de Coñecemento», promovido pola Universidade de Vigo en colaboración co Concello.
Nesta ocasión, a iniciativa centrouse na descuberta do patrimonio románico da contorna, cunha saída cultural dirixida pola profesora e arqueóloga Elisa Pereira García, integrante do programa de maiores da institución académica.
A actividade reuniu a veciñanza maior de 50 anos que tivo a oportunidade de coñecer de primeira man o legado histórico da zona.
O percorrido comezou ás 16:00 horas na praza Mestre Cerviño de Covelo e incluíu unha visita ás ruínas da igrexa románica de Casteláns, datada no século XII. Ademais, o grupo puido contemplar varios arcos ornamentais conservados hoxe nos xardíns do Gran Hotel de Mondariz Balneario.
Ao longo da excursión, Pereira García foi explicando a relevancia histórica e cultural destes elementos arquitectónicos, ofrecendo tamén reflexións sobre a necesidade de poñer en valor o patrimonio local.
O programa «Mareas de Coñecemento» ten como finalidade ofrecer á cidadanía maior de 50 anos experiencias formativas, culturais e de lecer saudable.
Con propostas coma esta, a universidade busca abrir espazos de participación activa para o público sénior, fomentando o intercambio de coñecementos e a posta en valor do patrimonio común.
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
- Salceda pon en marcha un club de lectura municipal
- Fin de curso para o obradoiro de emprego
- Beret actuará nas Festas do Cristo
- Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
- O IX Trail de Arcos percorrerá paisaxes espectaculares
- A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito
- Fútbol e recordo no Memorial Matías Candeira