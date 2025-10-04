Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación

A veciñanza de Covelo achégase ao románico

A profesora e arqueóloga Elisa Pereira guiou a visita no marco do programa «Mareas de coñecemento»

Visita ás ruínas da igrexa románica de Casteláns. | // D.P.

Visita ás ruínas da igrexa románica de Casteláns. | // D.P.

D. P.

[Covelo]

Covelo acolleu unha nova actividade do programa «Mareas de Coñecemento», promovido pola Universidade de Vigo en colaboración co Concello.

Nesta ocasión, a iniciativa centrouse na descuberta do patrimonio románico da contorna, cunha saída cultural dirixida pola profesora e arqueóloga Elisa Pereira García, integrante do programa de maiores da institución académica.

A actividade reuniu a veciñanza maior de 50 anos que tivo a oportunidade de coñecer de primeira man o legado histórico da zona.

O percorrido comezou ás 16:00 horas na praza Mestre Cerviño de Covelo e incluíu unha visita ás ruínas da igrexa románica de Casteláns, datada no século XII. Ademais, o grupo puido contemplar varios arcos ornamentais conservados hoxe nos xardíns do Gran Hotel de Mondariz Balneario.

Ao longo da excursión, Pereira García foi explicando a relevancia histórica e cultural destes elementos arquitectónicos, ofrecendo tamén reflexións sobre a necesidade de poñer en valor o patrimonio local.

O programa «Mareas de Coñecemento» ten como finalidade ofrecer á cidadanía maior de 50 anos experiencias formativas, culturais e de lecer saudable.

Con propostas coma esta, a universidade busca abrir espazos de participación activa para o público sénior, fomentando o intercambio de coñecementos e a posta en valor do patrimonio común.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents