Carreiras
Uns 300 corredores participarán hoxe na XIII Milla Porriñesa
As rúas do centro urbano celebran esta consolidada proba deportiva
O Porriño acolle hoxe a décimo terceira edición da Milla Porriñesa «Festas do Cristo», que terá lugar a partir das 19.00 horas, con saída e meta na Praza Arquitecto Antonio Palacios. A cita deportiva, organizada polo Concello en colaboración co Club Atletismo Porriño, agarda reunir a uns 300 corredores de todas as idades.
O evento está aberto tanto a atletas federados como non federados e contará con cinco categorías por idades: desde os máis pequenos, Pitufiñas e Pitufiños (2-4 anos) con percorridos de 100 metros, ata a proba principal da milla (1.609 metros) para participantes a partir de 15 anos, incluíndo veteranos de máis de 50.
O alcalde, Alejandro Lorenzo, animou á veciñanza a sumarse á carreira: «A Milla Porriñesa é un exemplo de como o deporte e as nosas tradicións poden ir da man. É unha festa para toda a familia e unha oportunidade para encher as rúas de vida e compañeirismo».
Todos os corredores recibirán medallas ou trofeos, e os tres primeiros absolutos de cada categoría, tanto masculino como feminino, serán premiados cunha bola de pan do Porriño. O cronometraxe correrá a cargo do Club Atletismo Porriño, mentres que o Concello porá a disposición dos participantes vestiarios e duchas no Polideportivo Municipal.
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
- Salceda pon en marcha un club de lectura municipal
- Fin de curso para o obradoiro de emprego
- Beret actuará nas Festas do Cristo
- Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
- O IX Trail de Arcos percorrerá paisaxes espectaculares
- A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito
- Fútbol e recordo no Memorial Matías Candeira