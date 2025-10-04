Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carreiras

Uns 300 corredores participarán hoxe na XIII Milla Porriñesa

As rúas do centro urbano celebran esta consolidada proba deportiva

Presentación da XIII Milla porriñesa. | // D.P.

Presentación da XIII Milla porriñesa. | // D.P.

D. P.

[O Porriño]

O Porriño acolle hoxe a décimo terceira edición da Milla Porriñesa «Festas do Cristo», que terá lugar a partir das 19.00 horas, con saída e meta na Praza Arquitecto Antonio Palacios. A cita deportiva, organizada polo Concello en colaboración co Club Atletismo Porriño, agarda reunir a uns 300 corredores de todas as idades.

O evento está aberto tanto a atletas federados como non federados e contará con cinco categorías por idades: desde os máis pequenos, Pitufiñas e Pitufiños (2-4 anos) con percorridos de 100 metros, ata a proba principal da milla (1.609 metros) para participantes a partir de 15 anos, incluíndo veteranos de máis de 50.

O alcalde, Alejandro Lorenzo, animou á veciñanza a sumarse á carreira: «A Milla Porriñesa é un exemplo de como o deporte e as nosas tradicións poden ir da man. É unha festa para toda a familia e unha oportunidade para encher as rúas de vida e compañeirismo».

Todos os corredores recibirán medallas ou trofeos, e os tres primeiros absolutos de cada categoría, tanto masculino como feminino, serán premiados cunha bola de pan do Porriño. O cronometraxe correrá a cargo do Club Atletismo Porriño, mentres que o Concello porá a disposición dos participantes vestiarios e duchas no Polideportivo Municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents