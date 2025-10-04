Patrimonio
Tui presenta a marca do 800 aniversario da catedral
A nova identidade gráfica, inspirada nos elementos arquitectónicos do templo, acompañará todas as accións conmemorativas durante o 2026
D.P
O Concello de Tui deu a coñecer a imaxe de marca coa que se conmemorará o 800 aniversario da consagración da Catedral tudense. O acto celebrouse no Espazo Sociocultural da rúa Camilo José Cela e contou coa presenza de representantes municipais e do Cabido catedralicio.
A identidade gráfica foi creada pola empresa viguesa Anónimo Advertising e está concibida como un símbolo versátil, con diferentes aplicacións segundo os soportes e as necesidades comunicativas. O deseño baséase na síntese dos elementos máis recoñecibles da Catedral: a súa fachada fortificada, a portada gótica co arco oxival e a decoración ornamental presente en distintos espazos do templo.
Ana Lozano, responsable da axencia, explicou que o obxectivo foi condensar «a esencia dunha das catedrais máis antigas de Galicia» cunha proposta que respecta a historia pero ofrece «un enfoque moderno e actual». Segundo precisou, o logotipo busca representar os elementos arquitectónicos de xeito recoñecible para toda a cidadanía.
Durante a presentación, o deán do Cabido, José Diéguez Dieppa, e o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro González, coincidiron en valorar positivamente o resultado do traballo, que cualificaron de atractivo e representativo. Ambos subliñaron que a nova marca servirá como elemento identificador de todas as actividades vinculadas á efeméride, que comezarán o vindeiro 30 de novembro e se prolongarán ao longo de todo o ano 2026.
O alcalde anunciou ademais que, a partir dos próximos días, toda a documentación e imaxe institucional do Concello de Tui incorporará esta nova identidade xunto á marca corporativa habitual, co obxectivo de reforzar a difusión .
As entidades interesadas en empregar a marca gráfica do 800 aniversario nas súas propias iniciativas poderán facelo, sempre que soliciten previamente a autorización por escrito ao Concello.
