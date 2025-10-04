Envellecemento activo
Tomiño aposta polas persoas maiores
O Concello, en colaboración con Afaga Alzhéimer, continúa cos obradoiros de estimulación cognitiva e funcional, ao tempo que impulsa unha nova edición de «Reactívate», iniciativa de envellecemento activo que se expande tamén ás parroquias
O outono é tempo de comezos. Por iso, o Concello de Tomiño vén de reanudar dous programas que teñen como protagonistas ás persoas maiores, e a aquelas diagnosticadas con Alzheimer ou outras demencias.
Trátase, por unha banda, da continuidade dos obradoiros de estimulación cognitiva e funcional que se desenvolven en colaboración coa asociación Afaga Alzhéimer; e, por outra, do lanzamento dunha nova edición de «Reactívate», iniciativa de envellecemento activo incluída na axenda municipal Impacto Saudable.
Deste xeito, a administración local procura ofrecer apoio, acompañamento e recursos que melloren a calidade de vida destas parsoas, sempre desde unha perspectiva inclusiva e comunitaria. Tanto a alcaldesa, Sandra González, como o concelleiro de Benestar Social, Rubén García, coincidiron en sinalar que ambas as iniciativas procuran atender necesidades reais das persoas maiores e das súas familias, ofrecendo espazos para o coidado físico, cognitivo e emocional.
Estimulación cognitiva
O programa de obradoiros de estimulación cognitiva e funcional, iniciado en 2024 con grande acollida, retómase na Escola Obradoiro O Regatiño de Goián. Dúas mañás por semana, as persoas participantes realizan actividades adaptadas que buscan reforzar funcións como a memoria, a atención ou a orientación, ao tempo que se promove a socialización e o benestar emocional.
A alcaldesa destacou a relevancia desta iniciativa, definíndoa como «unha mostra clara do compromiso do Concello coas persoas en situación de vulnerabilidade. Non só se trata de ofrecer un servizo, senón de estar preto das familias e das persoas que afrontan un diagnóstico tan complexo. Queremos que en Tomiño ninguén se sinta só neste camiño, e por iso seguimos apostando por políticas sociais sólidas, inclusivas e profundamente humanas».
Desde Afaga Alzheimer insisten na importancia de iniciar canto antes un traballo de estimulación das capacidades preservadas, co obxectivo de manter a autonomía da persoa o maior tempo posible. Un aspecto que tamén resaltou o concelleiro de Benestar Social, Rubén García, quen explicou que «continuar con este programa significa seguir apostando por accións que melloren a calidade de vida das persoas diagnosticadas con Alzheimer e tamén apoiar ás súas familias, ofrecéndolles ferramentas e acompañamento neste proceso. Trátase dun programa integral que recolle as necesidades ao completo das familias, dende a diagnose ata a vida cotiá».
Reactívate
En paralelo, comeza tamén unha nova edición de Reactívate, programa de envellecemento activo dirixido ás persoas maiores de 55 anos. A iniciativa, inserida na axenda Impacto Saudable, combina actividade física, exercicios de estimulación cognitiva e actividades de lecer, co obxectivo de mellorar a calidade de vida da poboación maior.
Este ano, o programa expándese máis aló do centro urbano e chega tamén ás parroquias de Barrantes, Sobrada e Tebra, co fin de facilitar o acceso ao maior número posible de persoas.
O calendario de clases distribúese do seguinte xeito; no centro de Tomiño terá lugar os martes e venres de 10.00 a 12.30 h; en Barrantes, os xoves de 09.30 a 11.00 h e venres de 09.30 a 10.30 h; en Sobrada, os luns de 19.30 a 20.30 h e martes de 18.00 a 19.30 h; e en Tebra, os martes de 16.00 a 17.30 h e venres de 11.00 a 12.00 h.
En Tomiño, as sesións de dúas horas e media divídense en hora e cuarto de ximnasia e outra hora e cuarto de actividade psicolóxica, mentres que nas parroquias as sesións dunha hora céntranse na parte física, e as de hora e media inclúen tamén a parte cognitiva e psicolóxica.
A alcaldesa, Sandra González, puxo en valor este programa, subliñando que «Reactívate non só axuda a manterse en forma, senón que tamén fomenta o contacto social e fortalece a mente. É unha oportunidade para vivir máis activos e en comunidade, gozando dunha experiencia saudable e divertida».
Tamén o concelleiro Rubén García resaltou a importancia de ampliar o programa ás parroquias, pois «permite que máis persoas poidan beneficiarse destas actividades. Queremos que todas e todos os nosos maiores se sintan incluídos e motivados para participar neste programa que combina saúde, actividade e sociabilidade».
As persoas interesadas en participar poden inscribirse directamente no Concello ou a través do formulario habilitado na web municipal.
