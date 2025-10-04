Xornadas
A saúde mental, a debate en Nigrán
O Concello organiza palestras para conmemorar o Día Mundial da Saúde Mental
Nigrán celebrará este mes de outubro o «Día Mundial da saúde mental» con tres xornadas a cargo de destacados profesionais do Sergas os venres 10, 17 e 24 no cine municipal do Centro Comercial A Ramallosa ás 20:00 horas. Coordinadas polo médico psiquiatra xubilado Antón Seoane-P Montenegro e o escritor e historiador Carlos Méixome, ambos moi inculados coa comarca, o obxectivo destes encontros abertos a toda a cidadanía é ofrecer unha reflexión actual acerca da enfermidade mental.
«É unha oportunidade de ouro para obter unha reflexión certeira sobre as enfermidades mentais na actualidade, tanto para as persoas que a sofren como para especialistas», valora o alcalde, Juan González.
O venres 10, o médico psiquiatra Sergio García Piñeiro abordará o tratamento hospitalario destas doenzas. Actualmente, García Piñeiro traballa na Unidade de Rehabilitación Psiquiátrica de Vigo, e antes estivo no Rebullón ou Nicolás Peña. O venres 17, Antón Seoane, médico psiquiatra xa xubilado poderá ofrecer unha visión de primeira man sobre a «Vella e nova psiquiatría». Seoane é un dos fundadores do Instituto Freudiano de Vigo (1979).
O derradeiro día das xornadas, o venres 24, estará adicada á saúde mental e o tratamento ambulatorio e será a cargo de tres profesionais vinculados á unidade de saúde mental do Val Miñor; Miguel A.Miguélez Silva (médico psiquiatra), Saba Fernández Domínguez (psicóloga) e Amador Pajares Domínguez (traballador social). Miguelez é doutor no Programa de Neurociencia e Psicoloxía Clínica pola USC. A psicóloga Saba Fernandez ten un Master en Terapia Familiar-Sistémica e é especialista en Clínica e Psicoterapia Psicoanalítica, e Pajares Dominguez, está implicado en diferentes entidades sociais do Val Miñor.
