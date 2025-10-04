Salceda impulsa un programa pioneiro de cardioprotección
O Concello de Salceda de Caselas puxo en marcha unha rede integral de desfibriladores de acceso público. A iniciativa reforzouse tras un episodio recente no que unha persoa sobreviviu a unha parada cardiorrespiratoria grazas ao uso dun dispositivo municipal e ás manobras de RCP realizadas por testemuñas.
O programa «Estela», creado en honra á médica local Estela Simón, busca achegar desfibriladores aos núcleos rurais e formar á veciñanza en primeiros auxilios. As comunidades de montes sumáronse adquirindo aparatos para as parroquias, mentres que o Concello incorporou tres novos dispositivos, un deles dispoñible as 24 horas na Praza do Concello. En total, Salceda conta con 17 desfibriladores de acceso público, ademais dos existentes en establecementos privados. Máis dun centenar de veciños participaron xa nas xornadas formativas.
A alcaldesa, Loli Castiñeira, agradeceu a implicación das comunidades de montes e de Estela Simón, destacando que «non hai mellor investimento que o que se fai en salvar vidas».
