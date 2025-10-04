Cinema
A Rondalla de Santa Eulalia, no Festival de San Sebastián
Unha comitiva mosense viaxou a Donosti para participar na estrea mundial do filme «Rondallas», no que participan
A Rondalla de Santa Eulalia de Mos estivo presente en San Sebastián para participar nun dos grandes fitos culturais do ano: a estrea mundial, fora de concurso, da película «Rondallas», dirixida por Daniel Sánchez Arévalo (nomeado valedor da Festa da Rosa este ano) e rodada en diferentes localizacións do sur pontevedrés.
A maioría dos rondalleiros que formaron parte da comitiva saen tamén na cinta, ademais doutros integrantes de outras formacións da contorna.
A cita tivo lugar no Velódromo de Donosti no marco do prestixioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Alí, os rondalleiros mosenses, que teñen idades comprendidas entre os 8 e os 71 anos, ofreceron unha actuación musical no denominado espazo Repsol, coa que achegaron a Galicia máis tradicional a un público internacional, poñendo en valor o patrimonio cultural galego e a súa vitalidade.
A participación da Rondalla de Santa Eulalia de Mos neste evento supón un motivo de orgullo para todo o municipio, que ve como a súa tradición musical viaxa ata un dos escenarios cinematográficos máis prestixiosos de Europa.
A película «Rondallas», protagonizada por destacados actores e actrices galegos como Tamar Novas, Javier Gutiérrez, Carlos Blanco, María Vázquez, Touriñán ou Marta Larralde, estrearase en cines de toda España o vindeiro 1 de xaneiro de 2026.
O desprazamento da rondalla contou co apoio de Repsol, que puxo a disposición do grupo un autobús impulsado con combustibles renovables.
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
- Salceda pon en marcha un club de lectura municipal
- Fin de curso para o obradoiro de emprego
- Beret actuará nas Festas do Cristo
- Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
- O IX Trail de Arcos percorrerá paisaxes espectaculares
- A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito
- Fútbol e recordo no Memorial Matías Candeira