A Rondalla de Santa Eulalia, no Festival de San Sebastián

Unha comitiva mosense viaxou a Donosti para participar na estrea mundial do filme «Rondallas», no que participan

Membros da rondalla de Santa Eulalia, antes da súa partida cara a Donosti. | // D.P.

A Rondalla de Santa Eulalia de Mos estivo presente en San Sebastián para participar nun dos grandes fitos culturais do ano: a estrea mundial, fora de concurso, da película «Rondallas», dirixida por Daniel Sánchez Arévalo (nomeado valedor da Festa da Rosa este ano) e rodada en diferentes localizacións do sur pontevedrés.

A maioría dos rondalleiros que formaron parte da comitiva saen tamén na cinta, ademais doutros integrantes de outras formacións da contorna.

A cita tivo lugar no Velódromo de Donosti no marco do prestixioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Alí, os rondalleiros mosenses, que teñen idades comprendidas entre os 8 e os 71 anos, ofreceron unha actuación musical no denominado espazo Repsol, coa que achegaron a Galicia máis tradicional a un público internacional, poñendo en valor o patrimonio cultural galego e a súa vitalidade.

A participación da Rondalla de Santa Eulalia de Mos neste evento supón un motivo de orgullo para todo o municipio, que ve como a súa tradición musical viaxa ata un dos escenarios cinematográficos máis prestixiosos de Europa.

A película «Rondallas», protagonizada por destacados actores e actrices galegos como Tamar Novas, Javier Gutiérrez, Carlos Blanco, María Vázquez, Touriñán ou Marta Larralde, estrearase en cines de toda España o vindeiro 1 de xaneiro de 2026.

O desprazamento da rondalla contou co apoio de Repsol, que puxo a disposición do grupo un autobús impulsado con combustibles renovables.

