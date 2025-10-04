Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antropoloxía

Redondela organiza a xornada sobre as festas patronais en Galicia

«Un país en festa» terá lugar na Casa da Cultura o 11 de outubro, de 10.00 a 14.00 horas

Presentación da xornada «Un país en festa». | // D.P.

D. P.

[Redondela]

O Concello de Redondela, en colaboración coa asociación Alén Nós, organiza o 11 de outubro a actividade «Un país en festa», con faladoiros e debate sobre as celebracións das festas patronais en Galicia. O obxectivo deste foro é abordar a situación actual nas festas patronais e parroquiais e poñer enriba da mesa «outro modelo de celebración máis acorde á cultura e identidade galegas». A concelleira de Cultura, Rita Pérez Táboas, convida a participar neste encontro a todas as asociacións veciñais, culturais, comisións de festas e outros colectivos implicados na organización de festas. «Será unha gran oportunidade para abordar, da man de expertos, a situación das festas patronais nas parroquias e promover a convivencia entre a verbena e a tradición popular», apunta Pérez Táboas.

A xornada comezará ás 10.00 horas na Casa da Cultura e contará con tres conferencias: «As fesas patronais: cultura e identidade» a cargo do antropólogo e escritor Rafael Quintía; «Territorio, festa e tradición para unha sociedade en cambio», co xornalista e divulgador cultural Manuel Gago; e «Entrar a bailar bailando. O papel da música e o baile tradicional nas festas populares», impartida pola etnomusicóloga Beatriz Busto. A xornada rematará cunha mesa redonda que será moderada por Ana Durán.

A concelleira de Cultura presentou esta actividade xunto a Gonzalo Balo e Andrés Couñago, de Alén Nós. Desde esta asociación cultural fan un chamamento a «reflexionar» sobre as celebracións populares e propoñen «galeguizar» as festas patronais das parroquias.

