Turismo ambiental
Outono activo en Redondela
O Concello de Redondela vén de anunciar unha completa programación de turismo ambiental e cultural para este mes de outubro, coa posta en marcha de sete actividades dirixidas a públicos de todas as idades.
A iniciativa, que chega logo do éxito acadado no verán, busca consolidar unha oferta que mestura ocio, natureza e conciencia ambiental. Dende as concellerías de Turismo, Sostibilidade e Medio Ambiente defenden esta proposta como unha aposta decidida polo turismo sostible e responsable, sempre baixo a guía de profesionais especializados que acompañan aos participantes nas diferentes saídas.
A concelleira de Cultura e Turismo, Rita Pérez, salientou a transversalidade do programa, que combina deporte, educación ambiental e posta en valor do patrimonio natural e cultural. «Trátase de actividades que permiten coñecer o espectacular patrimonio de Redondela dende unha perspectiva respectuosa e sostible», subliñou a edil. Pola súa banda, o concelleiro de Sostibilidade, Roberto Villar, destacou que o obxectivo fundamental é dobre: «poñer en valor os recursos naturais de Redondela e concienciar á veciñanza e aos visitantes da importancia de respectar estes espazos e axudar a conservalos».
O calendario arrinca ohoxe cunha dobre proposta. Pola tarde, entre as 17.30 e as 19.30 horas, celebrarase unha sesión de iniciación á observación de aves na zona da Portela, pensada para que as persoas participantes aprendan a recoñecer diferentes especies e se acheguen á riqueza ornitolóxica local. Despois, a partir das 19.30 horas, terá lugar un paseo nocturno entre A Punta de Cesantes e San Simón, que se prolongará ata as 22.00 horas e permitirá descubrir os atractivos deste espazo á luz da noite.
O domingo 5 será a quenda da ruta patrimonial polo río Pexegueiro, unha saída de maior percorrido que se desenvolverá de 9.30 a 13.00 horas. Esta actividade pretende dar a coñecer a importancia histórica e natural desta contorna, combinando exercicio físico cun achegamento á memoria local.
A seguinte fin de semana tamén vén cargada de propostas. O domingo 12 pola mañá organizarase unha ruta pola Vía Verde de Chapela, cun percorrido entre as 10.00 e as 12.30 horas que permitirá gozar dunha das sendas máis emblemáticas do municipio. Xa pola tarde, entre as 17.00 e as 19.00 horas, celebrarase unha actividade de «orientaventura» en Cesantes, pensada especialmente para o público máis novo, que combina xogo, aprendizaxe e contacto directo coa natureza.
A programación continuará o sábado 18 cunha saída en cáiac ambiental dende a Portela. Esta actividade, que se desenvolverá entre as 11.00 e as 13.30 horas, é a única de pago da programación, cun prezo de 20 euros por persoa, e ofrece a posibilidade de descubrir a riqueza paisaxística e ambiental de Redondela dende o mar, nunha experiencia guiada por monitores profesionais.
Por último, o domingo 26 de outubro volverá celebrarse unha sesión de iniciación á observación de aves na Portela, esta vez en horario de mañá, de 11.00 a 13.00 horas, pechando así un mes centrado na posta en valor do patrimonio natural.
Todas as actividades requiren inscrición previa. As persoas interesadas deberán anotarse na oficina de turismo, ben de maneira presencial, a través do teléfono 986 40 17 13 ou do enderezo electrónico turismo@redondela.gal.
