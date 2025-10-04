Espectáculos
O teatro amador de outubro comeza con «Desaquelando»
Todas as fins de semana de outubro haberá funcións no Auditorio Municipal
O Concello de Nigrán inicia a programación especial de Fegateatro hoxe, coa comedia «Desaquelando» de Teatro do Pesadelo (Santiago) ás 20:00 horas no Auditorio Municipal. Se aquelar pode significar infinitas cousas na realidade galega, a compañía convida ao público a imaxinar o que pode dar de si o mundo de «Desaquelando».
Coma sempre, a entrada é de balde ata completar cabida.
Este espectáculo nace dunha inverosímil conferencia que mestura textos de Manuel Núñez Singala e de Paco Luna; partindo da análise dosentimento humano do orgullo, Teatro Pesadelo libera no escenario todos os monstros, esperpentos e fenómenos que compoñen a nosa sociedade actual: a tecnoloxía, a nobreza, o fascismo, o futuro, etc, todo son pezas dun sarcástico quebracabezas que Teatro Pesadelo converte nunha festa de ironía e crítica socio-política.
O Fegateatro continúa o domingo 12 con «Heroes en decembro» de Abran Paso Teatro (Ourense); o domingo 19 con «Novo Amencer» de Achádego Teatro (Lugo) e o sábado 25 con «María Castaña» de Avelaíña Teatro (Mourente).
Este é o quinto convenio que o Concello de Nigrán asina coa Federación Galega de Teatro Amador.
