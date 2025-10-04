Gastronomía
O Porriño celebrará mañá a súa XXXII Festa dos Callos
O evento gastronómico máis arraigado da vila terá un prezo único de 7 euros por ración
O Porriño volve vestir de gala o seu prato máis emblemático. A XXXII Festa dos Callos, que porá o punto final ás Festas do Cristo, foi presentada nun acto oficial celebrado na Praza do Concello. A cita reuniu representantes institucionais, hostaleiros, asociacións culturais e veciñanza para anunciar unha nova edición dun evento que nesta ocasión incorporou unha colaboración especial: a receita exclusiva elaborada polo recoñecido cociñeiro galego con estrela Michelín, Yayo Daporta.
A presentación contou coa participación do alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo; os deputados provinciais Jorge Cubela e Javier Tourís; o presidente da Asociación de Hostaleiros do Porriño, José Manuel Fernández; e o propio Daporta, membro do grupo Nove e unha das figuras máis destacadas da cociña galega actual. Xunto a eles estiveron representantes de colectivos culturais, veciñais e deportivos, ademais de veciños que tiveron ocasión de degustar, ao rematar o acto, unha mostra do prato protagonista.
Durante a súa intervención, o alcalde Alejandro Lorenzo destacou o valor simbólico e social desta cita. «A Festa dos Callos é moito máis ca unha cita gastronómica, é un reflexo da nosa identidade como pobo, da nosa capacidade para mesturar tradición e innovación e da forza do noso tecido hostaleiro e social», afirmou. O rexedor animou á cidadanía, así como a visitantes de toda Galicia, a achegárense este domingo para gozar da xornada.
A organización quixo subliñar que a XXXII edición da festa vai un paso máis alá coa colaboración de Yayo Daporta, quen presentou unha proposta orixinal baseada en dúas elaboracións singulares: «callos de tenreira estofados como unha cochinita pibil» e «callos de bacallau ao pilpil». A fusión destas dúas preparacións, que combinan creatividade culinaria e respecto pola tradición, foi desvelada en detalle polo propio chef, que explicou ingredientes, técnicas e modo de elaboración ante a expectación dos asistentes.
A Festa dos Callos, consolidada como o acto de clausura das Festas do Cristo, naceu hai máis de tres décadas co obxectivo de reivindicar este prato como sinal de identidade da vila. Ao longo dos anos, o evento conseguiu converterse nun referente no calendario gastronómico da provincia, atraendo centos de visitantes que se achegan ao Porriño para degustar esta receita tradicional, transmitida de xeración en xeración.
Diferentes receitas
Nesta ocasión, un total de 33 establecementos hostaleiros da vila participarán activamente na festa, cada un ofrecendo a súa propia versión dos callos. A diversidade de elaboracións permitirá descubrir a riqueza e a creatividade da gastronomía local, sen perder a esencia dun prato profundamente enraizado na memoria colectiva.
As racións poderán degustarse a partir das 12.00 horas de mañá, domingo 5 de outubro, ao prezo único de 7 euros. A proposta inclúe, ademais da ración de callos, pan e unha cazola de barro conmemorativa, un detalle que xa se converteu nun símbolo distintivo desta celebración.
A intervención de Yayo Daporta durante a presentación foi un dos momentos máis esperados. O chef achegou a súa visión sobre como reinterpretar un prato tradicional sen renunciar á súa esencia.
Daporta explicou paso a paso a preparación das dúas propostas que compoñen a súa receita exclusiva. Por unha banda, os callos de tenreira estofados como unha cochinita pibil, cun guiño á gastronomía mexicana, e por outra, os callos de bacallau ao pilpil, que beben da tradición vasca. A unión destas dúas preparacións dá lugar a un prato único, que foi presentado como exemplo do diálogo entre culturas culinarias e da capacidade da gastronomía galega para reinventarse.
