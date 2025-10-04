Espectáculos
O outono tudense conta cunha programación de primeira liña
Nove das propostas máis destacadas do panorama galego visitarán a cidade
O pano do Teatro Municipal de Tui volve abrirse neste outono cunha programación conformada por nove espectáculos de música, teatro, cinema, maxia e monólogos. Ata o 22 de novembro o espazo escénico tudense brindará ao público de todas as idades, dende os bebés ás persoas adultas, nunha oferta protagonizada pola calidade, variedade e compromiso coa creación galega.
A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, destaca a diversa oferta que se pechará coa despedida da compañía A Panadaría e da súa obra "As que limpan" que tras un exitoso percorrido polos escenarios galegos e españois regresa a Tui para pechar a xira que comezou precisamente na cidade en febreiro de 2022. Sonsoles Vicente sinala que non faltan os espectáculos para o público esixente do teatro coma é a cativada, as obras teatrais, ou a maxia. Para público adulto, a concelleira apunta o regreso ao escenario tudense de Ibuprofeno Teatro, e a cita coa comedia que haberá da man de Empatía Teatro. Sonsoles Vicente amosa a súa satisfacción por poder contar nesta programación coa proxección de "Sirat" de Oliver Laxe, que tras un existo percorrido por festivais coma Cannes, será agora a película que represente a España para competir polas nominacións aos Óscar.
No mesmo senso o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, afirma que o teatro tudense é dende hai máis de dúas décadas un lugar de encontro coas diferentes manifestacións artísticas, nunha programación estable e de calidade que congrega tanto a público galego coma do norte de Portugal para gozar dos espectáculos previstos. O rexedor amosa o seu convencemento, en que esta nova programación volverá ser un éxito.
A programación de outono comezou co concerto "Ingrávida" de Mercedes Peón. Na web municipal, tui.gal, están á venda as entradas para o resto de espectáculos do outono a prezos que oscilan entre os 12 e os 3€euros en función do espectáculo e se se ten dereito a algúns dos descontos establecidos.
Os espectáculos para público familiar serán ás 19 h e para público adulto ás 21 h.
Unha proposta para público familiar é a que presenta Os Náufragos con "Bulebule" o venres, 17 de outubro. Mentres Davide González e Iria Pinheiro ofrecerán o venres, 31 de outubro, o concerto para bebés "Pitiminí" con dobre función ás 17.30 h e ás 19.00h, e aforo limitado a 80 espectadores por función
No Teatro Municipal de Tui estrearase o venres, 14 de novembro, "Singularia" de Magia en la Manga, un espectáculo para público familiar no que a maga Sara Rodríguez desafiará as leis do espazo, do tempo e da realidade.
Ibuprofeno Teatro representará "Reconversión" o venres, 10 de outubro, ás 21 h achegando ao público á reconversión naval dos anos 80 en Vigo baixo a autoría, dirección e interpretación de Santiago Cortegoso, xunto a un elenco doutros sete actores-músicos.
Por outra parte Elisardo de la Cruz subirá o escenario tudense o venres, 7 de novembro, para contar "Esas cousas marabillosas", escrita por Duncan Macmillan e traducida ao galego por Avelino González. Este monólogo comedia de Empatía Teatro buscará dende o primeiro minuto a complicidade do público.
O venres 24 de outubro será a quenda do cinema coa proxección de Sirat de Oliver Laxe. O filme vén de ser seleccionado para representar a España para competir pola nominación ao Oscar á mellor película internacional, e conta xa co Premio do Xurado en Cannes.
Para pechar esta programación regresan a Tui Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman. No Teatro Tudense comezaron a xira de "As que limpan" da compañía A Panadaría, e aquí volven non só para pechar a xira senón tamén para despedirse coma compañía. Será o sábado 22 de novembro ás 20 h.
Toda a programación pode consultarse en tui.gal, onde están xa á venda as entradas para os distintos espectáculos que buscarán o aplauso do público no teatro tudense este outono.
