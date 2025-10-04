Tradición
O «Entruido» salcedán viaxa á capital
O «Entruido tradicional da Asociación Cultural A Feira de Salceda de Caselas» estivo presente no desfile de Entroidos tradicionais de Galicia, unha cita organizada por Turismo de Galicia na capital.
Entre as numerosas manifestacións festivas presentes, destacou a participación do «Entruido» salcedán, que levou ás rúas compostelás toda a forza, a cor e a identidade desta celebración.
A comitiva salcedá despregou nas rúas de Compostela todas as figuras propias do seu entroido: os catro cabaleiros cos seus cabalos engalanados, os mamarrachos coa súa cinza e vexigas, así como os danzantes e damas do Rancho de Entroido, que tiveron que adaptar as súas danzas ao percorrido do desfile.
O evento contou coa presenza institucional do Director Xeral de Turismo, Xosé Manuel Merelles, e reuniu a diferentes entroidos galegos, incluídos aqueles declarados de interese turístico, converténdose nun escaparate único da riqueza e diversidade desta tradición ancestral.
Dende a Asociación Cultural A Feira subliñaron que: «para o noso Entruido supón un pasiño máis no camiño cara á declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia e para consolidarse como un referente no sur da provincia de Pontevedra. Foi moi emotivo poder danzar na Praza do Obradoiro, diante da Catedral, icono de Galicia, e recibir os aplausos dos milleiros de persoas que gozaron desta xornada. Esa experiencia supuxo unha grande emoción entre os membros da Asociación, que no ano 2017 recuperamos este Entruido tradicional perdido nos anos 50 e que nos fai diferentes e singulares dentro dos carnavais da provincia».
Unha grande cantidade de turistas achegáronse a sacar fotos coa delegación salcedá, en especial coas damas e cos cabaleiros, tanto na Praza do Obradoiro (punto de partida e chegada do desfile) como polas rúas de Santiago.
«Cremos que deixamos moi boa impresión e o nome de Salceda de Caselas en moi bo lugar dentro dos Entroidos de Galicia. Tamén nós levamos un moi bo recordo desta xornada pola convivencia e confraternización cos outros Entroidos de Galicia, algúns xa coñecidos doutros desfiles e eventos».
A representación de Salceda de Caselas puxo en valor o carácter popular e comunitario do seu Entruido tradicional, mantendo viva unha das súas expresións máis auténticas e recoñecibles.
A participación neste encontro supón un novo paso no camiño de promoción e recoñecemento desta festa, que é sinal de identidade para o municipio e un orgullo para toda a súa veciñanza, que agarda pola súa declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia.
