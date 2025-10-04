Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nova ‘app’ para entradas de eventos en Tomiño

Sporttia permitirá mercar billetes, inscribirse en obradoiros e acceder a toda a programación municipal

D.P. [

Tomiño]

Tomiño acaba de dar un novo paso cara á dixitalización da súa vida cultural, social e deportiva. Coincidindo coa chegada da programación de outono, o Concello vén de estrear a aplicación móbil Sporttia, xa dispoñible para dispositivos iOS e Android, coa que a veciñanza poderá reservar entradas para espectáculos, apuntarse a cursos ou consultar a axenda municipal dun xeito rápido e accesible.

A nova ferramenta permitirá mercar billetes para teatro, música, danza ou exposicións, así como inscribirse nos obradoiros da OMIX e nas diferentes actividades deportivas e musicais.

O sistema, cunha interface sinxela e intuitiva, centraliza toda a xestión nun único dispositivo, ofrecendo ás persoas usuarias unha experiencia máis áxil e cómoda.

A alcaldesa, Sandra González, salientou que con este proxecto «queremos facer máis doado á veciñanza participar da vida cultural, deportiva e social do concello. Esta app é un paso máis na nosa aposta pola modernización e dixitalización para que todas as persoas teñan á man todas as propostas de lecer e formación».

O funcionamento é sinxelo: só cómpre descargar Sporttia, rexistrarse, cubrir o perfil e engadir o Concello de Tomiño a favoritos. A partir de aí, pódense escoller actividades, reservar prazas, efectuar pagos e gardar os tickets directamente no móbil.

Ademais, para quen prefira a compra tradicional, mantense a posibilidade de adquirir entradas no auditorio municipal de Goián, unha hora antes do inicio dos eventos culturais.

