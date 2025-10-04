Tomiño
«Non pasarán» abre a axenda de outono
O espectáculo pode verse hoxe ás 21:00 no Auditorio de Goián
D.P
O Concello de Tomiño comeza hoxe unha axenda cultural de outono chea de propostas con arredor de 40 actividades diferentes e máis de 120 horas de lecer pensadas para todos os públicos, idades e gustos, de outubro a xaneiro.
Todos os sábados a programación da axenda de outono estará destinada a público adulto, mentres que os domingos celebraranse actividades específicas para público familiar, convertendo o auditorio municipal de Goián no epicentro da vida cultural tomiñesa.
A actividade comeza hoxe ás 21.00 horas, con Artika Cia, que presenta Non pasarán, unha obra ambientada nun lugar sacudido por unha vaga de incendios provocados, onde o lema da veciñanza é claro: non pasarán. Mañá ás 17.30 horas, chega Monstros, de Excéntricas Producións, un espectáculo humorístico para público infantil que convida a rir dos medos e aceptar as propias rarezas.
Ademais, a axenda chega cunha novidade baixo o brazo: a estrea dunha plataforma en liña para a adquisición anticipada de entradas.
A programación completa e actualizada pode consultarse na páxina web do Concello.
