Familia
Nace o Festival Alfacuca Picnic, unha xornada única na natureza
Terá lugar o 11 de outubro na Aldea Alfacuca, con actividades para todos os públicos
O Festival Alfacuca Picnic nacerá este ano em Mos como unha proposta cultural, educativa e natural. A primeira edición celebrarase o vindeiro 11 de outubro na aldea de Alfacuca.
O evento desenvolverase entre as 11:00 e as 19:00 horas e nace co obxectivo de ofrecer unha experiencia única de convivencia, aprendizaxe e gozo ao aire libre, dirixida a familias e persoas de tódalas idades.
Segundo explicou na presentación a concelleira Laura Méndez, Alfacuca Picnic buca ser máis ca un festival: pretende converterse nunha celebración do vínculo entre as persoas, a cultura rural e a natureza, cun programa que combina andainas guiadas, concertos, obradoiros educativos e creativos, roteiros interpretativos, espazos de sensibilización ambiental e animal, maxia, artesanía local e gastronomía en foodtrucks, todo elo pensado para público de todas as idades.
A programación inclúe citas destacadas como unha andaina polo Monte de Louredo, en colaboración coa Comunidade de Montes, concertos de Paco Nogueiras («Son Animal») e do grupo de adolescentes Xeración M, obradoiros de agricultura ecolóxica, o ciclo do pan e a leitería, así como contacontos en inglés.
Tamén haberá roteiros interpretativos da aldea, a cargo de Biophilia Ambiental, maxia ao solpor co Mago Marco, e o picnic colectivo amenizado pola música tradicional de Xógara.
Ademais, haberá espazos familiares e de xogo, zona de reciclaxe creativa, espazo para mascotas e un mercado de artesanía local, apoiando así a economía de proximidade e a cultura do territorio.
O Concello de Mos anima á veciñanza a participar activamente nesta xornada que define como «unha festa para toda a familia, chea de vida, alegría e respecto polo medio ambiente».
As inscricións xa están abertas a través da web municipal e das canles oficiais de comunicación, onde se poderá descargar o código QR que dá acceso a ficha para inscribirse.
