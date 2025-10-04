Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máis de 2.000 degustacións diarias no XVII Pincho Folk

A ruta de pinchos encheu de vida Salceda durante os venres e sábados de setembro

Sobre estas liñas, membros dos grupos de gaitas disfrutando dos pinchos. Á dereita, o mercado de Salceda ateigado de comensais. | // D.P.

D. P.

[Salceda de Caselas]

A XVII Ruta do Pincho Folk de Salceda de Caselas pechou as súas portas converténdose nun dos eventos máis exitosos do mes de setembro no municipio.

A iniciativa, organizada pola Concellaría de Comercio que dirixe Selene González, desenvolveuse durante todos os venres e sábados de setembro e contou coa participación de 16 establecementos hostaleiros que puxeron sobre a mesa as súas mellores creacións culinarias a un prezo único de 2,50 euros.

O balance non puido ser máis positivo: cada xornada superouse a media de 2000 pinchos vendidos, unha cifra que confirma a consolidación desta cita no calendario de ocio da vila. Ademais da calidade da oferta, o ambiente festivo estivo garantido coa música tradicional dos grupos de gaitas de Salceda, que acompañaron as degustacións e contribuíron a crear unha atmosfera única.

As propostas gastronómicas foron tan variadas como sorprendentes, e incluíron dende tostas de cecina, solombo ou atún, ata tortiñas de cogomelos, pan coreano, brioche de carrilleiras, costela guisada, gyozas, miniburguer ou brochetas de polbo e gambas. Tampouco faltaron opcións doces, como os caprichos de vainilla, que fixeron as delicias dos máis larpeiros.

Un dos atractivos da ruta foi a posibilidade de votar polo mellor pincho en cada local, unha participación que tivo como recompensa a entrega dunha placa distintiva aos dous establecementos mellor valorados. Así mesmo, a fidelidade tivo premio: quen completou o percorrido polos 16 locais recibiu un agasallo sorpresa por parte do Concello.

O sorteo de experiencias e produtos completou a proposta, con incentivos como unha fin de semana de enoturismo na Ribeira Sacra, un bono para dúas persoas no Palacio da Auga de Mondariz, un lote de viños e embutidos e varios vales de compra doados pola Asociación de Comerciantes de Salceda (ACISA).

A alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, valorou moi positivamente o desenvolvemento da ruta e subliñou que «con esta proposta xa consolidada cumprimos tres obxectivos: promocionar o comercio local, apoiar aos nosos grupos de gaitas e darlle vida ao pobo. Setembro é un mes de comezos e de novos proxectos, e nós quixemos apostar pola dinamización da vida social e económica da man da nosa hostalería, con esta iniciativa que ano a ano deixa tan bo sabor de boca».

