Natación
Juan Ferrón, do Club Natación Mos, xa é subcampión do mundo
O nadador brillou no campionato de Singapur malia competir lesionado
O Concello de Mos celebrou un acto de homenaxe ao nadador Juan Ferrón na Piscina Óscar Pereiro, como recoñecemento á súa brillante participación no Mundial de Natación Adaptada.
O deportista, pertencente ao Club Natación Mos, asinou resultados de gran relevancia internacional a pesar de chegar á cita cunha lesión.
Ferrón, de 22 anos, leva xa dez anos vinculado ao club mosense e acumula seis tempadas competindo na elite mundial. A súa traxectoria consolídase como exemplo de dedicación e constancia, cun palmarés que inclúe tamén a súa participación nos Xogos Paralímpicos de París 2024 representando a España.
No Mundial, Ferrón proclamouse subcampión do mundo no relevo 4x100 metros estilo mixto, unha proba na que o equipo non só acadou a prata senón que tamén fixou un récord de Europa, ademais de conseguir a segunda mellor marca mundial da historia no relevo de discapacitados visuais. Trátase dun fito que coloca ao nadador galego nun lugar destacado da natación adaptada internacional.
A nivel individual, o deportista obtivo unha meritísima quinta praza nos 100 metros bolboreta, onde ademais asinou un dobre récord de España. Completou a súa participación cun noveno posto nos 100 metros braza, un undécimo nos 400 metros libres e dúas clasificacións máis: o 13º lugar tanto nos 50 como nos 100 metros libres.
Estes resultados reflicten a súa versatilidade e capacidade para competir en distintas modalidades e distancias, consolidando a súa condición de referente mundial.
Durante o acto, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, expresou a satisfacción de todo o municipio pola traxectoria de Ferrón. «É un orgullo para a veciñanza contar cun deportista da súa talla, exemplo de superación e compromiso, que leva o nome de Mos a todo o mundo desde a natación», afirmou.
