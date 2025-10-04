Patinaxe
CPA Condado revalida o título de Campión da Copa do Mundo
O Clube de Patinaxe Artístico Condado viaxou a Italia e conquistou de novo o campionato
[Salvaterra de Miño]
O Club de Patinaxe Condado foi homenaxeado pola corporación municipal de Salvaterra logo de acadaren o ouro na Copa do Mundo Grupo Gran Show. A alcaldesa, acompañada polo concelleiro de Deportes, recoñeceron o esforzo e a dedicación que lles permitiu manterse na elite internacional.
O CPA Condado volve situarse entre os mellores clubs do mundo, consolidando un palmarés que destaca pola súa constancia. «Facendo do esforzo un modo de vida e do éxito unha rutina», sinalaron desde o Concello, subliñando o orgullo que provoca contar cun equipo que ano tras ano amosa un nivel altísimo.
A institución municipal destacou tamén o traballo do adestrador, Edu Caride.
