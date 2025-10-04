Profesionais
Covelo acollerá a I Xornada de Enfermaría Rural
O encontro, que se celebrará o 10 de outubro no Auditorio Municipal, busca poñer en valor o labor das enfermeiras e enfermeiros no ámbito rural
O Colexio Oficial de Enfermaría de Pontevedra (COEPO) organiza a I Xornada de Enfermaría Rural, un evento pioneiro que terá lugar o venres 10 de outubro ás 17:30 horas no Auditorio Municipal de Covelo. A iniciativa, que conta coa colaboración do Concello de Covelo e do Concello de Mondariz, nace co propósito de recoñecer o papel fundamental da enfermaría nas contornas rurais, onde a proximidade coa veciñanza e a diversidade de necesidades asistenciais marcan o día a día da profesión.
Desde o COEPO subliñan que a xornada pretende «visibilizar, recoñecer e potenciar» a importancia da enfermaría rural, un ámbito no que os e as profesionais desenvolven unha labor clave tanto na prevención da enfermidade como na atención directa á poboación. Ao tratarse de áreas con características demográficas e xeográficas particulares, a atención sanitaria require unha implicación especial e unha adaptación constante ás circunstancias.
O programa da xornada aposta por un formato práctico e participativo. A apertura será cunha mesa redonda protagonizada por enfermeiras e enfermeiros rurais, na que se analizará o papel da profesión, os perfís máis habituais de pacientes, as patoloxías máis frecuentes e as necesidades específicas destes territorios.
Tamén se abordarán as reivindicacións profesionais e as propostas de mellora, tanto a curto como a longo prazo, para reforzar a calidade da atención e garantir un sistema sanitario sostible e eficaz no rural.
Outro dos momentos destacados será o espazo titulado «Pregúntalle á túa/teu enfermeira/o», que permitirá unha interacción directa co público asistente. A través deste diálogo, as persoas participantes poderán resolver dúbidas, compartir experiencias e coñecer de primeira man as funcións e retos que afronta a profesión.
O programa completarase con obradoiros prácticos de reanimación cardiopulmonar (RCP) e con simulacións a cargo da agrupación de Protección Civil Oitavén-Tea.
Estes talleres ofrecerán á cidadanía ferramentas útiles para actuar en situacións de emerxencia, ao tempo que reforzan a importancia da formación continua e da colaboración entre profesionais da saúde e entidades de protección civil.
A clausura da xornada terá un compoñente social e de convivencia, cun aperitivo final pensado para favorecer o encontro e a creación de redes entre profesionais e asistentes.
Co obxectivo de facilitar a participación, a organización dispón dun servizo de transporte gratuíto desde Pontevedra e Vigo. Os autobuses sairán ás 15:45 horas desde o Hospital Provincial de Pontevedra e ás 16:15 horas desde a Escola Universitaria de Povisa en Vigo.
Para o Colexio Oficial de Enfermaría de Pontevedra, esta primeira edición da Xornada de Enfermaría Rural representa unha oportunidade única para recoñecer o esforzo e dedicación das enfermeiras e enfermeiros que traballan fóra das cidades. Ademais, supón un espazo de actualización profesional e de posta en valor dun labor que resulta esencial para o benestar das comunidades.
As persoas interesadas poden consultar máis información e inscribirse a través da web oficial do COEPO, www.coepo.com
