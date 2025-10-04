Ciclismo
A Cañiza recibiu ao Granfondo con xamón
O municipio acolleu unha das paradas da proba internacional, cun avituallamento na Ponte das Achas
A 7ª edición do «Monção e Melgaço Granfondo 2025» levou a cabo unha das súas paradas na Cañiza, engadindo á festa deportiva que constitúe a carreira unha auténtica celebración gastronómica.
Máis de 1.200 ciclistas internacionais detivéronse no avituallamento instalado na recentemente reformada Ponte das Achas, onde os participantes recibiron centos de bocadillos de xamón, ofrecidos polos establecementos cañicenses. Unha imaxe que uniu deporte, turismo e gastronomía, e que consolidou a promoción do xamón da Cañiza como marca de prestixio.
O Granfondo, un dos eventos cicloturistas máis recoñecidos de Portugal e da Euro-Rexión Galicia–Norte de Portugal, celebrouse con saída e chegada en Melgaço. A proba contou con tres percorridos diferenciados: un minifondo de 73 quilómetros practicamente chan que bordeou o Miño ata Cevide; un medio fondo de 96 quilómetros con tramos en Galicia e pasos por Poço Negro e Lisoiros; e un gran fondo de 130 quilómetros que acumulou máis de mil metros de desnivel positivo, con esixentes subidas en Fiães e Pomares.
Foron as distancias intermedia e longa as que pasaron pola Cañiza, logo de atravesar os concellos de Monção, Salvaterra de Miño, As Neves e Arbo, antes de continuar cara a Crecente, Cortegada e regresar finalmente a Melgaço.
O paso pola vila galega converteuse nun dos momentos máis destacados do día, tanto pola calor coa que foi recibida a caravana ciclista como polo ambiente xerado arredor do avituallamento.
O propio alcalde da Cañiza, Luis Piña, acompañado por membros do Goberno local, participou directamente na organización desta parada técnica. Alí entregáronse bocadillos de xamón doados por establecementos da vila, nunha acción conxunta que puxo de relevo a importancia do produto estrela do municipio.
En palabras do rexedor, «A Cañiza viviu un momento moi especial ao recibir centos de ciclistas internacionais. Dende o Concello quixemos estar presentes no avituallamento para mostrar de primeira man a hospitalidade da nosa xente e dar visibilidade á calidade dos nosos produtos locais. É un orgullo que o Granfondo conte coa Cañiza no seu percorrido, fortalecendo os lazos de amizade e cooperación cos nosos veciños de Monção e Melgaço».
