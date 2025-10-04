Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baiona camiñou polas persoas maiores

O Centro de Día de Baiona e o Concello uníronse á conmemoración

D. P.

[Baiona]

Baiona sumouse este mércores á celebración do Día Internacional das Persoas Maiores cunha actividade que puxo no centro o valor da experiencia e a memoria da veciñanza máis veterana.

O Centro de Día, en colaboración co Concello, organizou unha camiñada simbólica e a lectura dun manifesto baixo o lema «Faite ouvir!», co que se quixo reforzar a idea de dar voz e protagonismo ás persoas maiores nun futuro inclusivo.

A xornada comezou ás 11:30 horas coa saída da camiñada desde a Carabela Pinta, un dos emblemas históricos da vila. Veciñanza, participantes do centro e representantes municipais avanzaron polas rúas ata chegar á Praza do Concello.

Alí procedeuse á lectura pública dun manifesto no que se destacou a importancia de recoñecer o papel fundamental que desempeñan as persoas maiores na sociedade, tanto pola súa achega pasada como polo seu compromiso no presente.

A actividade enmarcouse nunha data que, a nivel internacional, busca visibilizar os dereitos e necesidades da poboación maior, así como promover políticas e iniciativas que garantan a súa inclusión activa. A organización subliñou que a cita tiña tamén un forte carácter comunitario, ao convidar á cidadanía a acompañar e compartir esta xornada de respecto e unión.

