Dereitos humanos
As comarcas érguense por Palestina
A solidariedade co pobo palestino consolídase nas comarcas a través de iniciativas institucionais e cidadás que esixen a fin do xenocidio nos territorios ocupados por Israel.
Concellos como Nigrán ou Tomiño manifestan a súa repulsa ao xenocidio con accións como, no caso de Nigrán, animar ao comercio local a visibilizar nos escaparates a condena á ofensiva israelí en Gaza.
En Tomiño, pola súa banda, o grupo de participación infantil e xuvenil Voces Novas, promove a iniciativa «Tomiño con Palestina», que busca o apoio directo a familias refuxiadas e fomentar o boicot a empresas vinculadas ao conflito.
Nigrán
O Concello de Nigrán deu un novo paso na súa condena ao xenocidio cun chamamento directo ao comercio local para visibilizar nos escaparates a súa solidariedade. A iniciativa consiste en ofrecer, de xeito gratuíto, un vinilo cunha pomba coas cores da bandeira palestina e o lema «Somos bandada ante o silencio. #NigránConPalestina».
Os establecementos interesados poden solicitar, sen data límite, o material a través dun formulario publicado en www.nigran.org
O vinilo está dispoñible en dous tamaños, folio ou A3, e pode adherirse ao cristal sen danalo nin precisar pegamento, o que facilita a súa posterior retirada. A campaña figurará tamén en todos os espazos municipais, asegurando unha presenza ampla e visible. Máis de 30 establecementos xa se sumaron á campaña, e todos os que o desexen poden sumarse en calquera intre.
O alcalde, Juan González, subliñou que a iniciativa responde á vontade de non permanecer indiferentes: «Queremos que o noso pobo visibilice a súa oposición a semellante barbarie e sumarnos á vaga de condena internacional a Israel. Isto non vai de cores políticas, isto vai de dereitos humanos e de empatía».
A acción insírese nunha liña de solidariedade que o Concello leva desenvolvendo nos últimos anos.
«O que vivimos é unha catástrofe humanitaria sen precedentes e temos claro que Nigrán non vai mirar cara a outro lado», insistiu o rexedor, quen advertiu que «os que calan agora nuns anos sentirán vergoña da súa postura».
Tomiño
A poucos quilómetros, en Tomiño, a solidariedade chega da man da infancia e a xuventude. O grupo de participación Voces Novas puxo en marcha a campaña «Tomiño con Palestina», unha iniciativa que combina o apoio directo a familias afectadas coa acción de concienciación social, promovida por unha mocidade que se implica activamente na defensa dos dereitos humanos.
A acción céntrase en acompañar a Saja, unha muller palestina que vive xunto ao seu marido Sari, a súa filla Maryam, o sogro, un irmán e dúas nenas pequenas nunha tenda de campaña de apenas 26 metros cadrados. A historia chegou ao grupo a través de Instagram, e desde entón manteñen contacto diario con ela mediante dous grupos de WhatsApp: un para a coordinación interna e outro no que conversan directamente con Saja para coñecer as súas necesidades inmediatas.
Coas doazóns recadadas ata o momento, Voces Novas consegue axudar semanalmente a esta familia. O acceso aos grupos de apoio pode realizarse mediante un código QR dispoñible no perfil de Instagram do colectivo, onde tamén se ofrece información detallada sobre a campaña. Ademais, habilitouse un enlace á plataforma GoFundMe para canalizar doazóns, ferramenta utilizada por moitas familias palestinas.
Esta rapazada tamén elabora chaveiros e pulseiras coa bandeira palestina, cuxa venda xa permitiu recadar 122 euros enviados directamente a Saja.
Boicot
Voces Novas fai un chamamento á cidadanía para participar na recadación, unirse aos grupos de WhatsApp e colaborar na difusión. Ao mesmo tempo, anima ao boicot a empresas que financian o xenocidio, apostando por unha vía de concienciación que vincula consumo responsable e solidariedade internacional, posto que as estratexias de boicot aos produtos israelís ou que financian o xenocidio xa demostraron ser moi efectivas noutros países, cando son secundadas por unha grande parte da poboación.
Segundo destacan, o seu obxectivo principal é pór «nome e apelidos» ás vítimas da guerra.
Solidariedade galega
Estas inciativas acompañan á marea de solidariedade que o pobo galego vén amosando nos últimos anos co pobo palestino, e que cristalizan en accións como ás multitudinarias manifestacións polo asalto á flotilla Sumud, ou a manifestación que se celebrará mañá domingo en Santiago de Compostela, no segundo aniversario da reactivación bélica.
Cidadanía e activistas de todos os puntos das comarcas desprazaranse mañá á capital para esixir, ás 12:00, a fin do exterminio.
