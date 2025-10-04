Museos
Arabo pecha o 15 de outubro para ofrecer en novembro unha experiencia renovada
O espazo recibirá este mes novos apeiros, vídeos explicativos e outras melloras
O Museo Arabo, en Arbo, permanecerá pechado entre o 15 de outubro e o 26 de novembro, co obxectivo de que o Concello de Arbo poida iniciar unha serie de melloras neste Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea (máis coñecido como Museo Arabo), que permitirán reforzar a súa función como espazo de conservación e divulgación da historia e tradicións do municipio.
As melloras, que abarcan tanto o interior como o exterior do edificio, contribuirán a modernizar e enriquecer a experiencia de veciñanza e visitantes, mantendo viva a memoria cultural da comarca.
Levaranse a cabo, no mes que o museo permanecerá fechado, traballos de pintura, carpintería e albanelaría, ademais da incorporación de novos apeiros vitivinícolas e unha exposición actualizada sobre o traballo do liño en Arbo.
Así mesmo, asinouse un convenio coa Deputación de Pontevedra para dotar ao museo de novos elementos, entre os que se atopan o cambio de paneis na zona dedicada ao viño e a incorporación dun vídeo promocional que difunde os recursos turísticos de Arbo. Esta acción pretende fortalecer a promoción do patrimonio do municipio e atraer a un público máis amplo.
«Estas obras constitúen un paso importante para pór en valor a nosa historia e tradicións, fomentando o coñecemento e o recoñecemento de Arbo como referente no ámbito cultural e turístico», comentou o alcalde do municipio, Horacio Gil.
O Museo Arabo recibirá tamén a incorporación dun novo vídeo sobre o ciclo vital da lamprea. Este material didáctico permitirá comprender mellor as peculiaridades deste peixe, tan ligado ás tradicións gastronómicas e culturais da zona. O vídeo estará situado na Planta da Lamprea, complementando a exposición e enriquecendo a oferta do centro.
Arabo
O Museo Arabo, emprazado nun edificio que data dos anos vinte e que no seu día funcionou como escola, reflicte a profunda vinculación histórica dos arbenses co viño, a lamprea e a Festa da Lamprea. A construción foi posible grazas á fortuna dos emigrantes que apostaron pola súa terra, e hoxe en día, o centro de interpretación consolidouse como un espazo emblemático que mostra fotografías, carteis e notas de prensa relacionadas con estas tradicións.
O museo está conformado por tres plantas. A planta inferior acolle unha zona dedicada á historia da Festa e un salón de actos, ademais dunha vinacoteca que exhibe viños das adegas locais con Denominación de Orixe Rías Baixas.
A primeira planta dedícase á historia de Arbo e o seu vínculo co viño, mentres que a segunda planta centra a súa atención na lamprea, permitindo aos visitantes entender o seu ciclo de vida e a súa importancia na cultura local.
O edificio manterá pechado o seu acceso do 15 de outubro ao 26 de novembro para realizar as obras de mellora, e a súa reapertura suporá unha renovación substancial tanto en estrutura como en contido.
O alcalde de Arbo, Horacio Gil, resaltou que «estas melloras reforzan o noso compromiso por preservar e divulgar a riqueza cultural de Arbo, resaltando as súas raíces e tradicións para futuras xeracións. A intención é converter o Museo Arabo nun referente de interese cultural, que contribúa a fortalecer a identidade local e a potenciar o turismo na comarca».
