Saúde
Xornada solidaria pola AECC no Pazo de Mos
Todo o recadado na tómbola benéfica destinarase a apoiar o traballo da Asociación Española Contra o Cancro
O vindeiro sábado 27 de setembro, o Pazo de Mos será escenario dunha completa xornada solidaria organizada pola Asociación Española Contra o Cancro en Mos (AECC), en colaboración coas institucións locais e provinciais.
O Pazo de Mos converterase nun espazo de encontro para toda a veciñanza cunha programación cultural e lúdica pensada para todas as idades.
A cita ten como eixo principal a instalación dunha tómbola benéfica, cuxos fondos se destinarán integramente á AECC, apoiando así o traballo constante desta asociación no apoio ás persoas doentes de cancro e na mellora da súa calidade de vida.
A xornada arrincará pola mañá coa música das corais, que serán as encargadas de abrir o programa. Ás 11:00 horas actuará a Coral O Son dos Cantares de Tameiga, seguida media hora máis tarde polo Coro Galego Abrente. Estas actuacións marcarán o ton dunha mañá dedicada á música máis vocal, seguidas dun parón tralo que se iniciará a programación da tarde; momento no que chegarán as propostas para a cativada, co obxectivo de implicar ás familias nesta acción solidaria. Entre as 17:00 e as 20:00 horas desenvolveranse obradoiros infantís, comezando coa participación de Iker Faure ás 17:00 horas, e continuando ás 18:00 coa actuación do alumnado da Escola Patricia Martínez.
Estas actividades mesturana diversión e a creatividade coa solidariedade da tómbola, que estará dispoñible ao longo de todo o día para que a veciñanza poida colaborar. Será, polo tanto, o elemento central da cita
O Concello de Mos anima á cidadanía a participar activamente, lembrando que cada achega supón un apoio directo á labor da AECC no seu traballo de acompañamento e axuda aos millóns de persoas que cada ano loitan conta esta grave enfermidade.
