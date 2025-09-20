Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os Venres Rebuldeiros regresan ao Rosal

O ciclo pensado para o público familiar levará á Biblioteca municipal tres propostas atractivas para a cativada

Trémola Teatro actuará o 2 de outubro. | // FDV

D. P.

[O Rosal]

A diversión e a imaxinación volven encher O Rosal cos «Venres Rebuldeiros» que regresan con tres citas de balde pensadas para achegar cultura, teatro e contacontos a todos os públicos.

A primeira parada foi o contacontos «Onde viven os monstros», unha adaptación para monicreques de Carmen Domech do clásico de Maurice Sendak.

A programación continuará en outubro con dúas novas propostas: o venres 2 será a quenda de «Pipo, o paxaro que non sabía voar», da compañía Trémola Teatro, mentres que o venres 24 a narradora Sonsoles Penadique levará ao Rosal o seu contacontos «O chintófano de Dorothé».

A alcaldesa do Rosal salientou que «os Venres Rebuldeiros consolidáronse como un ciclo cultural imprescindible, que achega ás familias e á veciñanza espectáculos de calidade e fomenta o gusto pola lectura, a imaxinación e a convivencia».

As actuacións teñen lugar na Biblioteca Municipal e son totalmente de balde.

