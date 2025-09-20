Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unha bicicleta para romper fronteiras

A II BTT Transibérica permitirá coñecer a Eurocidade Cerveira-Tomiño

D. P.

[Tomiño]

Atravesar fronteiras a golpe de pedal para descubrir un territorio único. Esa é a proposta do BTT Transibérico 2025, que chega á súa segunda edición. O evento, promovido pola Eurocidade Cerveira- Tomiño en colaboración coa asociación Pedal’Arte de Vila Nova de Cerveira e a Colibrí ACDR de Tomiño, celebrarase o vindeiro 19 de outubro cun percorrido inmersivo que convida a explorar a contorna.

O paseo, de carácter non competitivo, ofrecerá unha experiencia de auténtica descuberta: camiños forestais que conectan natureza, patrimonio, e gastronomía local. A saída terá lugar na Praza do Seixo, ás 08.30 h (PT) / 09.30 h (GA), cun itinerario guiado por tecnoloxía GPS, que permitirá a cada ciclista percorrer a ruta con autonomía.

A organización ofrecerá dorsal, seguro, avituallamento líquido e sólido, reforzo e servizo de duchas ao final da xornada.

As inscricións están xa abertas, de forma individual ou en grupo, e poderán realizarse ata o 17 de outubro.

