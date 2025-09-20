Talent show
Últimas horas para converterse no próximo éxito musical do Porriño
«Tes talento?» celebrarase o 3 e 4 de outubro, sendo a gran final o domingo 5, cun primeiro premio de 1.000 euros
Xa foron publicadas as bases do concurso de novos talentos musicais Val da Louriña «Tes talento?», unha cita xa tradicional no calendario das Festas do Cristo dirixida á promoción de músicos emerxentes, nun certame estruturado en varias actuacións en directo abertas ao público.
O concurso está dirixido a músicos amadores, calquera que sexa o seu estilo musical, establecéndose dúas modalidades: infantil, ata os 15 anos inclusive, e adultos, de 16 en adiante. De igual xeito, poderán presentarse grupos musicais de ata un máximo de catro compoñentes en calquera das dúas categorías.
Os premios establecidos nesta edición son de 1.000 euros e a produción dun tema propio (valorado en 600 euros) para o primeiro posto, 400 euros para o segundo e 250 euros para o terceiro no caso da modalidade de adultos. En infantil farase entrega dun lote de produtos escolares xunto cun trofeo para os tres finalistas clasificados.
O prazo de inscrición pecha hoxe ás 14.00 horas podendo formalizarse a mesma a través da sede electrónica, entregando o impreso cuberto de solicitude de inscrición dispoñible na páxina web www.ecultura.net, acompañado no caso de menores da autorización pertinente, modelo que tamén se pode descargar na mesma web, na cal tamén están publicadas as bases para a súa consulta.
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Beret actuará nas Festas do Cristo
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito