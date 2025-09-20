Aniversarios
Tui rende homenaxe a Castelao
Será o domingo 28 de setembro, ás 12 horas
O Concello de Tui promove un acto cívico de homenaxe á figura senlleira de Alfonso D. Rodríguez Castelao co gallo da celebración do 75 aniversario do seu pasamento e como «mostra de gratitude do pobo galego» a esta figura senlleira da cultura e política galegas.
«Os viños de Castelao» é unha proposta de achegamento á traxectoria de Castelao que correrá a cargo do historiador Bieto Alonso, que ten estudado a vida e obra de Castelao en numerosas publicacións, e falará neste acto sobre «O itinerario político de Castelao».
Completarase este acto de recoñecemento a Castelao cunha actividade de lecer denominada «Os viños dos espazos que habitou Castelao. Explicación e degustación» que estará a cargo de Marina Cruces, unha sumiller tudense con longa traxectoria no mundo do viño e as catas.
Ao longo do desenvolvemento deste programa está prevista a actuación musical de Pancho Álvarez, Quico Paz Antón e Alexandre González.
Este acto de homenaxe a Castelao celebrarase o domingo 28 de setembro, ás 12.00 horas no edificio da Praza da Inmaculada (antigo Pazo de Xustiza). As persoas interesadas en participar deben inscribirse a través do correo electrónico da Oficina Municipal de Turismo: turismo@tui.gal non admitindo mais que dúas inscricións no mesmo correo. O prazo de inscrición remata hoxe e as prazas son limitadas.
Para a concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente Solla, este acto de homenaxe conxuga a dimensión cultural e de coñecemento cun aspecto máis lúdico como degustación dos viños que ilustran a traxectoria vital de Castelao.
