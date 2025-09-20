Sociedade
Tomiño homenaxea a Manolo Álvarez nas Festas do Alivio
Álvarez traballou con xenerosidade e esforzo polo benestar da veciñanza
Tomiño recoñeceu a pasada semana a figura de Manuel Álvarez, un home comprometido co ben común que dedicou toda a súa vida a traballar con xenerosidade e esforzo polo benestar da veciñanza.
Entre aplausos e emoción, o concello rendeu homenaxe a Manolo, un traballador incansable e humilde, motor de proxectos colectivos que continúan a deixar a súa pegada no municipio: desde a súa implicación nas comisións de festas, entre elas as da Virxe do Alivio, ata o labor fundamental na traída de augas Tomiño–Forcadela, sempre apostando pola modernización e polo servizo á veciñanza.
«Homenaxear a Manolo é recoñecer a importancia de todas as persoas que, con humildade e dedicación, fan posible o ben común. A súa vida é un exemplo de xenerosidade e compromiso e simboliza os valores que queremos manter vivos nas Festas do Alivio: identidade, convivencia e orgullo colectivo», afirmou a alcaldesa, Sandra González.
A rexedora salientou tamén a importancia de recoñecer publicamente estas traxectorias: «Persoas como Manolo fan posible que Tomiño sexa o que é hoxe: un concello vivo, unido e solidario. O seu traballo lembra que o común é responsabilidade de todas e todos e que a mellor herdanza que podemos deixar é o exemplo».
Visiblemente emocionado, o homenaxeado agradeceu o recoñecemento coa humildade que sempre o caracterizou e resaltou o desinterese co que sempre traballou por Tomiño. «Todo o que fixen foi polo meu pobo e pola miña xente. Este día quedará gravado na miña memoria para sempre», recalcou.
A homenaxe contou coa presenza de autoridades locais e veciñanza. A alcaldesa aproveitou para agradecer tamén o labor das Forzas e Corpos de Seguridade e da Protección Civil de Tomiño, así como o esforzo da Comisión de Festas, «homes e mulleres que durante todo o ano traballan con ilusión para que as nosas festas grandes sexan un éxito. A coordinación e o bo entendemento con eles e elas é fundamental para que todo saia do mellor xeito posible».
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas
- Os roteiros na beira do Miño, ou outra maneira para explorar o territorio
- Verán de cores en Redondela
- Beret actuará nas Festas do Cristo
- Salvaterra prepárase para unha nova edición da Festa do Viño
- Salvaterra de Miño convértese este mes en capital da poesía
- A Aldea Alfacuca pecha un ano máis de voluntariado
- A Festa do Viño despídese un ano máis regada de éxito