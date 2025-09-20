Patrimonio
«Scape room» para descubrir o Tui xudeu
Será mañá ás 11:30 horas, previa inscrición
Tui será o escenario dun xogo de escapismo sobre «A comunidade xudía de Tui» que terá lugar este domingo 21 de setembro, ás 11.30 h. Comezará diante da Oficina Municipal de Turismo no Paseo da Corredoira.
A través das rúas do conxunto histórico de Tui, as persoas participantes poderán coñecer o pasado xudeu e as curiosidades da comunidade xudía que viviu en Tui durante o século XI. As xogadoras e xogadores deberán seguir as indicacións e pistas para ir resolvendo os diferentes desafíos e avanzar no seu percorrido por distintos puntos claves, con códigos numéricos, labirintos, ou anagramas; todo para afondar na cultura e na historia xudía.
Será un percorrido circular con dificultade moderada e accesible para persoas con mobilidade reducida. A ruta conta con costas pronunciadas. Recoméndase levar o móbil con batería e conexión a internet para poder realizar as probas, así como papel e lapis para usar en caso de necesitalo para a resolución dos retos.
As persoas que desexen participar deberán inscribirse obrigatoriamente a través do seguinte formulario https://forms.gle/iWnLySfPw7BMY6QR6 e acudir ao punto de encontro marcado na actividade. Pódese contactar co teléfono 674 31 42 78 para resolver dúbidas. Os e as menores de 12 anos deben ir acompañados dunha persoa adulta.
A concelleira de Turismo de Tui, Ana Núñez, convida a todas as persoas a inscribirse «e formar parte desta experiencia única que nos levará a explorar o pasado e desvelar os segredos que resaltan a rica herdanza xudía na nosa cidade».
