Terceira idade

Salvaterra organiza tres saídas para maiores

O obxectivo das saídas é promover o envellecemento activo

Combarro é o primeiro dos destinos escollidos. | // GUSTAVO SANTOS

D. P.

[Salvaterra de Miño]

O Concello de Salvaterra de Miño ven depresentar as tres saídas que se realizarán dentro do programa de envellecemento activo, enmarcado no Proxecto do Programa de Cooperación INTERREG, para maiores de 65 anos.

O obxectivo deste programa, onde tamén se están realizando cursos, é promover un envellecemento activo mediante a actividade cognitiva, física e socioemocional, contemplando saídas que axuden a socialización.

Así durante este ano prográmanse as saídas gratuítas a Combarro o 28 de setembro, a Pontevedra o 26 de outubro e a Braga o 15 de novembro. As prazas son limitadas polo que as persoas interesadas deberán inscribirse no 604073423.

O programa de INTERREG contempla estas saídas grupais de confraternización e excursións conxuntas como vía para fomentar as relacións interpersonais e evitar situacións de illamento. En cada excursión realízase a viaxe en bus coa presenza dun guía acompañante e o correspondente seguro de viaxe.

