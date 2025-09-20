Encontros
Salceda pon en marcha un club de lectura municipal
O éxito da primeira reunión fixo que se divida en dous grupos con diferentes lecturas
O Club de Lectura da Biblioteca Pública Municipal ADR Castelao é xa unha realidade.
A pasada semana celebrouse a primeira xuntanza, que servíu para iniciar esta nova iniciativa cultural. Nesta primeira xuntanza establecéronse as normas internas, así como as periodicidades das xuntanzas e os primeiros títulos literarios que se tratarán.
O club está formado por máis de 30 persoas, e debido ao éxito de participación acadado, nesta primeria reunión decidíuse dividir o club en dous grupos, con dúas lecturas diferentes, adaptándose así aos diferentes gustos das persoas asistentes.
Ademais das xuntanzas tamén se prevén diferentes actividades, como coloquios con diferentes autores e autoras ou presentacións de libros e publicacións literarias.
Esta iniciativa colle o relevo do anterior club de lectura de Salceda, organizado de xeito privado pola Librería Dona.
Precisamente o relevo colleuno Maria José Martínez Delgado, unha das bibliotecarias da bilbioteca municipal, co obxectivo de que se convirta nunha actividade estable no tempo, circunstancia case asegurada, visto o grande éxito de convocatoria.
As persoas participantes no club poderán gozar tamén de diferentes vantaxes. Así, as librerías de Salceda colaboran activamente co club, ofrecendo descontos na compra de libros ás persoas membras, que os poderán adquirir en SerNel e en Librería Lemos.
Fontes do Concello aseguran que a súa satisfacción non pode ser maior, por tratarse dunha iniciativa cultural que potencia o labor da Biblioteca Pública ADR Castelao.
