«Salceda en forma» continúa vivindo os beneficios do deporte
«Salceda en forma» continúa na vila do Caselas tras ter que aplazar a sesión de taekwondo do 11 de setembro por causa do mal tempo.
As persoas interesadas en probar esta arte marcial poderán facelo aínda o 2 de outubro, data para a que se mudou a sesión.
«Salceda en forma» é un programa nacido para promocionar o comercio local e a vida activa. Cada xoves ás 20.00h os locais de adestramento do municipio realizan unha clase aberta e de balde no parque Raíña Aragonta para que toda a veciñanza poida coñecer o seu traballo e os beneficios do deporte.
Ademais da xa citada sesión de taekwondo, queda por disfrutar a de boxeo para todas as idades que ofrecerá The kick&box club Salceda o xoves 25 de setembro.
Trátase dunha iniciativa conxunta das concellerías de deportes e comercio e benestar social, encabezadas por Marcos Troncoso Selene González respectivamente.
