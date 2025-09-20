Competición
Sábado de carreiras en Redondela
A vila acolle hoxe a V Carreira Infantil e a IV Contrarreloxo por equipos
Redondela convértese hoxe nun punto de encontro para o deporte popular coa celebración de dúas probas que comezan a poder considerarse tradición: a V Carreira Popular Infantil e a IV Carreira Contrarreloxo por Equipos.
Centos de deportistas de todas as idades participarán nesta cita organizada polo Concello en colaboración co club de atletismo CAR, que ademais coincide co 13º aniversario desta entidade local.
A xornada comezará ás 18.00 horas coa carreira destinada á rapazada nacida entre 2010 e 2023. Os máis pequenos e pequenas percorrerán distancias adaptadas ás súas idades, que irán desde os 50 metros ata os 2.300 metros no caso dos participantes de maior idade.
O percorrido desenvolverase na rúa Alfonso XII, cunha liña de meta situada fronte á Casa do Concello, convertendo o centro urbano nun escenario cheo de ambiente deportivo e familiar.
A proba infantil conseguiu superar as 160 inscricións. As carreiras darán comezo de maneira sucesiva a partir das seis da tarde, permitindo que cada grupo de idade dispoña do seu propio espazo de competición.
Dúas horas máis tarde, ás 20.00 horas, será a quenda da contrarreloxo por equipos, unha modalidade que destaca polo seu dinamismo. Nesta cuarta edición, os equipos deberán estar formados por entre catro e seis integrantes, e no caso das formacións mixtas establécese que polo menos dúas persoas sexan de distinto xénero.
O percorrido será de 5.000 metros, cunha saída tamén no centro da vila e a chegada diante do Concello, convertendo de novo a praza nun punto neurálxico de celebración.
Máis de 70 corredores están anotados nesta proba.
